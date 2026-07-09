Δημοσκόπηση Pulse: Πρωτιά 29,5% για τη ΝΔ – Στο 14% η διαφορά με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

Προβάδισμα 29,5% έχει η ΝΔ σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Pulse που παρουσιάστηκε το βράδυ της Πέμπτης (9/7/26) από τον ΣΚΑΪ.

Στη δημοσκόπηση της Pulse, η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται στη δεύτερη θέση με ποσοστό 15,5% στην εκτίμηση ψήφου, ενώ τρίτο σταθερά το ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 11,5%.

Ακολουθεί με μικρή διαφορά η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού με 11%.

Η δημοσκόπηση της Pulse είναι στο ίδιο μήκος κύματος με τα αποτελέσματα των τάσεων της MRB που είδαν νωρίτερα σήμερα (9/7/26) το φως της δημοσιότητας. Εκεί, η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 29% με προβάδισμα 11,4 μονάδων έναντι της ΕΛΑΣ.

Pulse: Ο καταλληλότερος πρωθυπουργός και το κίνητρο για τις επόμενες εκλογές

Καταλληλότερος ως πρωθυπουργός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης σύμφωνα με τις απαντήσεις που έδωσε το 30% των πολιτών και μάλιστα με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο, τον Αλέξη Τσίπρα που συγκεντρώνει ποσοστό 17%

Το κίνητρο με το οποίο θα ψηφίσουν οι πολίτες που απάντησαν στην δημοσκόπηση της Pulse είναι η προοπτική (54%) αλλά και το αν το κόμμα που θα επιλέξουν τους δημιουργεί ασφάλεια (21%).

Από εκείνους που προτίθεται να ψηφίσουν την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, το 55% είχε ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές.

Το 64% δηλώνει ότι δεν θα ψήφιζε ένα νέο κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά.

Πάντως, το 55% των πολιτών που ρωτήθηκαν στο πλαίσιο της δημοσκόπησης, ανησυχεί για τις σχέσεις με την Τουρκία και τα Ελληνοτουρκικά…

Η δημοσκόπηση έγινε με δείγμα 1.108 πολιτών από ολόκληρη την Ελλάδα, το διάστημα 27 με 31 Μαΐου 2026.

Πηγή: newsit.gr