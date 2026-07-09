Το «τριφύλλι» δεν κατάφερε να πετύχει τους βασικούς του στόχους στο ελληνικό πρωτάθλημα, με αποτέλεσμα να τερματίσει στην 4η θέση της Stoiximan Super League και να ξεκινήσει φέτος την ευρωπαϊκή του πορεία από τα προκριματικά του Conference League.

Η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson από τον ΟΦΗ επηρέασε άμεσα το ευρωπαϊκό μονοπάτι των «πράσινων», καθώς ο Παναθηναϊκός υποβιβάστηκε στη τρίτη τη τάξει διοργάνωση της UEFA. Έτσι, η ομάδα καλείται να περάσει από τη διαδικασία των προκριματικών, με πρώτο στόχο την είσοδο στη League Phase του Conference League.

Παναθηναϊκός Ευρώπη: Πότε παίζει προκριματικά;

Ο Παναθηναϊκός ξεκινά τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις από τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League. Αυτό σημαίνει ότι οι «πράσινοι» θα μπουν νωρίς στη σεζόν σε επίσημο ρυθμό, με τα πρώτα παιχνίδια να έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη συνέχεια της χρονιάς.

Δείτε πότε παίζει ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη.

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