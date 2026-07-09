«Άνω - Κάτω» η επιτροπή Δεοντολογίας: Η Κωνσταντοπούλου κάλεσε το «100» - Διεκόπη η συνεδρίαση

Ένταση εκτός ορίων επικράτησε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής, όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κάλεσε την Άμεση Δράση, ζητώντας την παρέμβαση της αστυνομίας.

Η κα Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας διαπράττουν το αδίκημα της απόπειρας εκβίασης σε βαθμό κακουργήματος, αναφέροντας πως «πρέπει να επιληφθεί η αστυνομική αρχή για το αυτόφωρο κακούργημα που διαπράττουν οι βουλευτές της ΝΔ».

«Συμπράττουν με την Μαρία Συρεγγέλα», ανέφερε η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, θυμίζοντας ότι η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έχει καταθέσει σε βάρος της αγωγή αποζημίωσης ύψους 300.000 ευρώ για προσβολή προσωπικότητας. Οι κατηγορίες της προκάλεσαν τις οργισμένες αντιδράσεις των βουλευτών της πλειοψηφίας, με τον πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας, Γιώργο Γεωργαντά, να διακόπτει προσωρινά τη συνεδρίαση.

Νέα ένταση στους διαδρόμους

Οι «καυτοί» διάλογοι συνεχίστηκαν και εκτός της αίθουσας, όπου η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε αντιπαράθεση με τον βουλευτή του ΚΚΕ, Νίκο Καραθανασόπουλο.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Κύριε Καραθανασόπουλε, εσείς απέχετε; Ή παίρνετε γραμμή από τον Γεωργαντά;»

Νίκος Καραθανασόπουλος: «Κάνε μας τη χάρη. Έλα μπράβο! Άντε μπράβο!»

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Σεξιστές»

Πηγή: cnn.gr