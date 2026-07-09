Βόμβες Δημητρακόπουλου: «Παράνομος ο Λιόλιος - Έρχονται καταθέσεις για επίορκους διαιτητές»

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος μιλώντας στην «Magic Euroleague» έριξε… βόμβες για τις επόμενες κινήσεις στην υπόθεση Βαγγέλη Λιόλιου και Προμηθέα και για καταθέσεις για επίορκους διαιτητές.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην «Magic Euroleague»:

Για το αν θα περίμενε μία τέτοια υπόθεση να φτάσει στα χέρια του: «Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής, γιατί μας ακούν πολλοί φίλαθλοι που αγαπούν το μπάσκετ. Στο επάγγελμά μας όλα είναι πιθανά. Στα 37 χρόνια που είμαι δικηγόρος έχω χειριστεί υποθέσεις που ούτε που το φανταζόμουν. Ξεκίνησα ως δικηγόρος που το κύριο αντικείμενό μου ήταν ποδοσφαιρικές υποθέσεις. Το ότι βρίσκομαι σήμερα για υπόθεση μπάσκετ δεν με εκπλήσσει. Είμαι πολύ χαρούμενος απόψε γιατί ξεκινήσαμε μία προσπάθεια, με τον Δήμο Στασινόπουλο, την διοίκηση του Αμαρουσίου, την Έλλη Περράκη που είναι δικηγόρος του Αμαρουσίου, μόνοι μας. Χωρίς να έχουμε καμία βοήθεια από κανέναν. Θα έλεγα ότι είχαμε το υλικό και την κατάθεση του Ηλία Παπαθεοδώρου, ενός ανθρώπου που στην πορεία το ελληνικό μπάσκετ θα το οφείλει πολλά. Διότι χάρις στην συνδρομή του είχα και έχω τα νομικά επιχειρήματα να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Το τέλος απέναντί μας δεν είναι ο Προμηθέας, δεν έχουμε τίποτα με την ομάδα. Δικάζω πολλά χρόνια στο εφετείο Πατρών, έχω φιλικά συναισθήματα για την ομάδα.

Το θέμα είναι αν μπορεί ο πρόεδρος της ΕΟΚ, ο άνθρωπος που λόγω της θεσμικής του ιδιότητας έρχεται σε επαφές με ανθρώπους που ορίζουν τους διαιτητές, έχει την δυνατότητα να μιλάει με τους προπονητές της Εθνικής Ελλάδας, έχει την δυνατότητα λόγω της θέσεως και της εξουσίας που έχει αυτή η θέση να παίρνει αποφάσεις που επηρεάζουν το μπάσκετ... Μπορεί αυτός ο άνθρωπος συγχρόνως να είναι ιδιοκτήτης μίας ομάδας μπάσκετ, όπως ο Προμηθέας Πατρών, που αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία και στοιχηματίζουν; Είναι σωστό αυτό ή προβληματικό; Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Εκεί είναι το θέμα.

Δεν θέλω να φωνάζουν και να βρίζουν οι φίλαθλοι του Προμηθέα. Όταν δέχτηκα την πρόταση του Δήμου, αυτής της προσωπικότητας που δεν περιμένει να ζήσει από το μπάσκετ, προσφέρει στο μπάσκετ, αλλά έχει την αξίωση οι νίκες να είναι προϊόν ανωτερότητα της άλλης ομάδας. Στόχος μας είναι μέσα από αυτή την προσπάθεια… Έχουμε κόστος, προσωπικό κόστος. Πάντα υπάρχουν οι ανώνυμοι που βρίζουν και απειλούν. Όσον αφορά τον Δήμο Στασινόπουλο, την ταπεινότητά μου και όλα τα υπόλοιπα παιδιά που είναι δίπλα μας, ούτε οι απειλές ούτε οι ύβρεις μας πτοούν. Λόγω επαγγέλματος, αυτούς που βρίζουν ανώνυμα μπορώ την επόμενη μέρα σε συνεργασία με την ελληνική δικαιοσύνη να τους οδηγήσω με χειροπέδες εκεί που τους πρέπει. Δεν το κάνω. Θέλω να τους πείσω και αυτούς ότι δεν είναι οπαδικό το θέμα.

Δε δίνεται η μάχη για το Μαρούσι, τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό. Δίνεται μία μάχη για να έχουμε μια ηγεσία στην ΕΟΚ η οποία δεν θα ενδιαφέρεται για μία ομάδα που συμμετέχει, αλλά ενδιαφέρεται να θέσει προϋποθέσεις για πρωτάθλημα ανταγωνιστικό, ποιοτικό και με διαιτητές που σφυρίζουν αυτά που βλέπουν, και δεν σφυρίζουν ανάλογα με τα σφυρίγματα που δέχονται, και θα το αποδείξουμε αυτό, από εξωθεσμικούς παράγοντες. Το διακύβευμα δεν είναι να τιμωρηθεί ο Προμηθέας. Είναι ότι ο Ευάγγελος Λιόλιος, τον οποίον ούτε τον ξέρω, ούτε με γνωρίζει, ούτε προσωπικά έχω μαζί του, διάβασα όμως κάποια μηνύματα που έστελνε στον Ηλία Παπαθεοδώρου και διαπίστωσα ότι ο άνθρωπος αυτός περισσότερο ασχολείται με την ομάδα της Πάτρας και λιγότερο με τα θεσμικά του καθήκοντα στην Ομοσπονδία. Έβλεπα την αγωνία του να διαπραγματευτεί για πιθανές μεταγραφές, να πάρει παίκτες από την Εθνική Ελλάδας να τους φέρει στην ομάδα του, διαπραγμάτευση ακόμα, τι ευτελές αυτό για τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, να κουβεντιάζει ποια είναι τα χρήματα που πρέπει να πάρει ή όχι.

Έβλεπα ότι υπήρχε μήνυμα που έλεγε ότι είμαι υποχρεωμένος να είμαι στα καθήκοντά μου στην Αθήνα για την ΕΟΚ και δεν μπορώ να είμαι στην Πάτρα να δω έναν αγώνα ή να αντιμετωπίσω ένα θέμα της ομάδας. Υπάρχει μήνυμα που σου λέω κάτι απόρρητο Ηλία, ότι ο τάδε και η τάδε, αυτοί οι διαιτητές θα είναι σε αυτό το παιχνίδι που τους εμπιστεύομαι. Δηλαδή είχε και μία προνομιακή πληροφόρηση ποιοι θα είναι οι διαιτητές και ήταν ευχαριστημένος με τους συγκεκριμένους. Όλα αυτά δείχνουν ότι ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί να είναι σε δύο πόστα, πρόεδρος της ΕΟΚ και ταυτόχρονα ο ουσιαστικός ιδιοκτήτης και διευθύνων σύμβουλος της ομάδας των Πατρών και αυτά δεν τα λέει η ταπεινότητά μου, δε δίνω την συνέντευξη που έδωσα τον Απρίλη που είχα αυτά τα στοιχεία που έλεγα ότι είναι νόμιμα αποδεικτικά μέσα, υπάρχει απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού που προεδρεύεται από πρώην εισαγγελέα εφετών ή του Αρείου Πάγου. Εισαγγελέας είναι σίγουρα. Αυτό είναι ένα αυξημένο εχέγγυο ορθής νομικής και πραγματολογικής κρίσης. Δίπλα του υπήρχαν διακεκριμένοι δικηγόροι και νομίζω ο ένας ήταν και πανεπιστημιακός αν δεν με απατάει η μνήμη μου.

Θέλω να περάσω ένα μήνυμα ότι δεχθήκαμε πόλεμο ότι χρησιμοποιούσαμε παράνομα αποδεικτικά μέσα. Ποια; Τα μηνύματα που έστελνε ο κύριος Λιόλιος στον κύριο Παπαθεοδώρου. Έχουμε απόφαση που είναι παραδεκτά αποδεικτικά μέσα. Και οδηγηθήκαμε σε αυτή την απόφαση και βγήκα και μίλησα δημόσια και έκανα χρήση αυτών των μηνυμάτων γιατί πριν το κάνω είδα την ομολογία του Αρείου Πάγου, που πρέπει να την ξέρει ο κόσμος. Υπάρχουν τα προσωπικά δεδομένα που προστατεύουν δικαιώματα που έχουμε σαν πολίτες. Ο Άρειος Πάγος λέει πως πάνω από τα προσωπικά δεδομένα είναι η αναζήτηση της ουσιαστικής αλήθειας. Είτε σε πολιτικό, είτε σε ποινικό δικαστήριο είτε σε πειθαρχική επιτροπή. Δεν μπορεί να έχει τα προσωπικά δεδομένα στην στάθμιση των ενόμων αγαθών κάποιος όταν τα προσωπικά δεδομένα συγκρούονται με ένα υπέρτερο αγαθό που είναι η απονομή της δικαιοσύνης. Όταν κάποιος παρανομεί δεν έχει προσωπικά δεδομένα που είναι πάνω από την παρανομία του.

Και ο κύριος Λιόλιος με την απόφαση που βγήκε είναι παράνομος γιατί παραβίασε άρθρα του αθλητικού νόμου. Έτσι έκρινε η ΕΕΑ. Για πρώτη φορά είδα ένα στέλεγχος να κάνει μήνυση κατά του πρόεδρου της επιτροπής, πρώην εισαγγελικού λειτουργού με άμεμπτο βίο και άριστη γνώση των νομικών. Μηνύσεις και ήθελαν με αυτές να τον οδηγήσουν να απέχει από την διαδικασία. Συμπεριφορές πρωτόγνωρες που δείχνουν ότι ο κύριος Λιόλιος δεν διστάζει πουθενά να πετύχει τον στόχο του. Ζήτησε και την εξαίρεση. Απορρίφθηκε. Υπάρχει απόφαση της ΕΕΑ. Ο κόσμος να ξέρει πως όταν έχει μηνύματα από κάποιον που φαίνεται ότι παραβιάζεται ο νόμος είναι νόμιμα αποδεικτικά μέσα και να τα πηγαίνει στον εισαγγελέα, σε κάποια Αρχή και θα αξιοποιηθούν.

Ο κύριος Λιόλιος είναι εκτεθειμένος και ηθικά και νομικά. Είναι εκτεθειμένος γιατί τον έκρινε μία θεσμική επιτροπή, που προβλέπεται από το νόμο, που τα μέλη της με τις δηλώσεις που έκανε ότι είναι παράνομη η απόφαση ο κύριος Λιόλιος, παράνομη η απόφαση που ουσιαστικά τον καταδίκασε. Φανταστείτε συμπεριφορά ανδρός όταν έχουμε μία απόφαση που είναι αρνητική για εμάς είναι παράνομοι αυτοί που την εξέδωσαν. Πρωτάκουστες συμπεριφορές. Θα το δει στην πορεία ότι δεν τον βοηθάνε. Ότι δεν του αρέσει το βρίζει, το απαξιώνει και λέει ότι τα μέλη της επιτροπής θέλουν να κάνουν πολιτική καριέρα. Εκτός του ότι είναι παράνομοι, θέλουν να κάνουν και πολιτική καριέρα. Και διορίστηκαν δήθεν από τον Υπουργό. Τα μέλη ορίστηκαν μετά από επιτροπή θεσμική και διαφάνειας στην Βουλή. Έχουν νομιμοποιηθεί από το κορυφαίο θεσμικό όργανο της χώρας, την Βουλή. Τους λέει παράνομους και τους απειλεί ακόμα και τώρα. Όλα αυτά αποτελούν δυσφήμιση για το άθλημα, παραβιάζουν το φίλαθλο πνεύμα και η επόμενη κίνηση που θα κάνουμε θα είναι καταγγελία στον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ. Όχι στην επιτροπή δεοντολογίας της ΕΟΚ, που είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο κατά την άποψή μου. Θα πάμε σε τακτικό δικαστή που θα κρίνει αν αυτές οι συμπεριφορές δυσφημούν το άθλημα. Και θα πάμε στην επιτροπή φιλάθλου πνεύματος, την ΕΦΙΠΗΔ, η οποία έχει την δυνατότητα να αποκλείσει ισόβια με αυτές τις συμπεριφορές από το αξίωμά του τον κύριο Λιόλιο.

Όλες αυτές οι απειλές, οι ψευδείς μηνύσεις, γιατί έκανε και κατά του Στασινόπουλου, του Παπαθεοδώρου και άλλων παραγόντων του Αμαρουσίου. Μόλις τις έχουμε στα χέρια μας δηλώνω δημόσια αμέσως θα καταθέσουμε μήνυση για ψευδή καταμήνυση σε βάρος του κυρίου Λιόλιου, που πρέπει να ξέρουν οι Έλληνες πολίτες πως από τον Μάιο του 2024 πως όσοι καταθέτουν ψευδείς μηνύσεις, όπως έχει κάνει ο κύριος Λιόλιος, η ελάχιστη ποινή είναι δύο χρόνια. Και από τον Μάιο του 2024 αν επιβληθεί ποινή 2 χρόνια και 1 μέρα ο άλλος την εκτίει την ποινή, πηγαίνει φυλακή, ούτε μετατρέπεται, ούτε αναστέλλεται. Να ξέρουν ότι αυτοί που με τέτοια ευκολία μηνύουν παράγοντες, ανθρώπους, επιχειρηματίες, εισαγγελείς, ότι θα λογοδοτήσουν και για αυτά, γιατί σε όλα υπάρχει ένα όριο και το όριο είναι ο νόμος. Υπεράνω του νόμου δεν είναι κανείς. Ο κύριος Λιόλιος με απόφαση της επιτροπής, χωρίς να έχω κάποιο προσωπικό πρόβλημα, παρότι επιτίθεται πρσωπικά σε έμενα, εγώ δεν θα το κάνω, εγώ θα κάνω το καθήκον μου ως δικηγόρος, και πρέπει να ξέρετε ότι πέρα τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ που είναι τακτικός δικαστής, πέρα από την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος που θα πάμε, που μπορεί να τον αποκλείσει ισοβίως, ήδη και αυτή είναι μία είδηση, ετοιμαζόμαστε για την ουσία της υπόθεσης.

Ποια είναι αυτή; Η διαιτησία στην Ελλάδα. Ήδη έχουμε στο μπάσκετ ανθρώπους και στοιχεία που είναι ισχυρότατα και δεν επιδέχονται καμία αμφιβολία, όπου κάποιοι είναι επιλήσμων των καθηκόντων του, έχουν παραβιάσει των ποινικό νόμο και μετά από 37 χρόνια τον ξέρω καλύτερα και από τον Λιόλιο και από αυτούς που ορίζουν. Από την έρευνα που θα γίνει από τον αθλητικό εισαγγελέα, η μεγαλύτερη είδηση είναι ότι θα σπάσει το απόστιγμα της διαιτησίας στην χώρα μας και θα φανεί η διαπλοκή με συγκεκριμένους ανθρώπους με στοιχεία και αποδείξεις. Και εκεί θα πρέπει οι φίλαθλοι όλης της χώρας να χειροκροτήσουν την προσπάθεια αν καταφέρουμε και στείλουμε κατηγορούμενους τους επίορκους διαιτητές. Διότι όλοι θέλουμε να κερδίζει η καλύτερη ομάδα ακόμα και αν δεν την συμπαθούμε. Δεν πρέπει να αλλοιώνονται τα αποτελέσματα από διαιτητές που παραβιάζουν το νόμο. Το μεγαλύτερο και πιο ενδιαφέρον κομμάτι ξεκινάει από τώρα. Και ειλικρινά σας λέω, βγαίνω δημόσια, γνωρίζω ότι θα δεχτώ επιθέσεις, αλλά αυτό το κάνω εδώ και 37 χρόνια. Έχω δεχθεί επιθέσεις και στο τέλος αυτοί που με βρίζουν και με πολεμάνε, όταν έχουν ένα πρόβλημα δικαστικό, θα έρθουν σε εμένα και θα τους υπερασπιστώ. Δεν κρατάω κακίες. Με την συνείδησή μου, μαζί με τον Δήμο Στασινόπουλ και όλους τους υπόλοιπους, την Έλλη Περράκη, που είναι συνάδλεφός μου στο Μαρούσι, δίνουμε έναν αγώνα όχι οπαδικό, δε δίνουμε αγώνα ούτε για τον Παναθηναϊκό, ούτε κατά του Ολυμπιακού, ούτε κατά της ΑΕΚ, δίνουμε αγώνα για να έχουεμ διαιτησία που θα την χειροκροτάμε. Δεν είναι ωραίο μετά από κάθε παιχνίδι να βρίζουμε τους διαιτητές.

Αυτός είναι ο στόχος μας και θα τον πετύχουμε. Και αυτός ο στόχος για να πετύχει ένα από αυτά που πρέπει να γίνει, εφόσον το αποφασίσουν τα αρμόδια όργανα, νομίζω ότι ο κύριος Λιόλιος που παραβίασε τον αθλητικό νόμο, αν έχει ευθιξία θα πρέπει να παραιτηθεί. Και επειδή έκανα και μία δήλωση σήμερα για τον υπουργό αθλητισμού, τον κύριο Βρούτση, που είπα ότι θα πρέπει να επιτελέσει το καθήκον του, ότι μπορέσει να κάνει στα πλαίσια του νόμου, δεν μπορεί να παρέμβει και να πει είναι έκπτωτος ο κύριος Λιόλιος, γιατί με την παράβαση που έχει κάνει τυπικά δεν είναι έκπτωτος, δεν μπορεί να κάνει παρέμβαση σε μία ανεξάρτητη αρχή. Το μόνο που διασφάλισε πιστεύω ο κύριος Βρούτσης είναι ότι η απόφαση είναι μία απόφαση αντικειμενική, που υπερίσχυσε την ομλογία του Αρείου Πάγου έναντι κάθε σκοπιμότητας. Γιατί να ξέρετε όταν έχεις τον Άρειο Πάγο ή το συμβούλιο επικρατείας με το μέρος σου δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα απολύτως, πάντοτε στα πλαίσια ότι προσπαθούμε να επιλύσουμε τις διαφορές μας καταφεύγοντας στην Δικαιοσύνη. Είμαι πολύ χαρούμενος για το αποτέλεσμα της δίκης, τα καλύτερα έρχονται. Πιστέψτε με για αυτό».

Γιατί το τι σημαίνει η απόφαση της ΕΕΑ: «Να διευκρινήσουμε ότι η δική μας καταγγελία στην επαγγελματική επιτροπή αθλητισμού κατάτεινε στο εξής: λέμε ότι αυτή την στιγμή ο πραγματικός και ουσιαστικός ιδιοκτήτης κι διευθύνων σύμβουλος στον Προμηθέα ήταν ο κύριος Λιόλιος. Η απόφαση ουσιαστικά αυτό λέει. Ότι ο πραγματικός ιδιοκτήτης δεν είναι οι μέτοχοι αυτοί. Και για αυτό ανακαλεί και το πιστοποιητικό 25-26. Στην επόμενη περίοδο αν είναι τα ίδια πρόσωπα δεν πρόκειται να τους εγκρίνουν συμμετοχή στο πρωτάθλημα του μπάσκετ. Δεν έχουμε καμία αντιδικία με αυτή την πολύ ικανή και αγαπητή ομάδα των Πατρών. Το πρόβλημά μας είναι θεσμικό, όχι προσωπικό. Δεν μας έχει κάνει κάτι προσωπικά ο Λιόλιος, πέρα από το να μας βρίζει και να έχει βάλει κάποιους ανώνυμους να μας βρίζουν, και αυτά τα ανεχόμαστε. Η βρισιά είναι μέρος της ζωής μας, την έχουμε συνηθίσει μέχρι κάποιο όριο βέβαια. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί ο πρόεδρος της ΕΟΚ να είναι ουσιαστικός κουμανταδόρος σε μία ομάδα που αγωνίζεται στην Α Εθνική και συμμετέχει στο στοίχημα.

Η απόφαση αυτή αυτό είπε. Ότι οι συγκεκριμένοι μέτοχοι δεν είναι πραγματικοί. Αυτός που ορίζει την τύχη και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα στον Προμηθέα είναι ο κύριος Λιόλιος. Και αφού είναι ο κύριος Λιόλιος ανακαλεί το πιστοποιητικό. Πραγματικός, ουσιαστικός άνθρωπος που διοικεί την ομάδα είναι ο κύριος Λιόλιος. Σε αυτό απετέλεσε το υλικό που είχαμε, το αποδεικτικό, που το θεώρησε νόμιμο, γιατί είναι. Το υλικό που μας έδωσε ο Ηλίας Παπαθεοδώρου, ο Θεός να τον έχει καλά, γνωρίζοντας ότι θα δεχθεί επιθέσεις πιο ισχυρές από εμάς, όμως στρατεύτηκε σε μία προσπάθεια που απώτερος στόχος είναι να έχουμε μία διαιτησία που θα προέρχεται από έναν πρόεδρο της ΕΟΚ που δεν θα έχει κανένα συμφέρον παρά μόνο το ελληνικό μπάσκετ. Γιατί όταν έχεις αυτό τον ισχυρό ρόλο που κάποιοι αποφασίζουν τους διαιτητές και στο λένε, δείχνει ότι αυτοί που αποφασίζουν θέλουν να κάνουν service τον πρέοδρο της ΕΟΚ. Και αυτό γιατί να σταματήσει μόνο εκεί και να μην βοηθήσουμε και τη δική του ομάδα. Καταλάβατε γιατί ο κύριος Λιόλιος κάνει λάθος αν παραμείνει στην θέση του; Δικαιώμά του είναι να παραμείνει και δικαίωμά μας είναι να προσφύγουμε στα αρμόδια θεσμικά όργανα για να μην έχει αυτή την δυνατότητα. Θα προσφύγουμε και πιστέυω ότι στο τέλος με απόφαση επιτροπής πειθαρχικής σε πρώτο στάδιο δεν θα πρέπει μείνει. Αυτό αποφάσισε η ΕΕΑ, δεν του άρεσε, τους έβρισε. Είπε ότι οι άνθρωποι είναι χειραγωγούμενοι, παράνομοι, έκανε μήνυση στον πρόεδρο. Έκανε ότι μπορούσε, κατά τρόπο για εμένα που είναι αντιθεσμικός, που δείχνει έναν άνθρωπο που δεν έχει φραγμούς στην προσπάθειά του να εξοντώσει ηθικά όποιον έχει απέναντί του, όλα αυτά όμως μπρος στον νόμο και τα θεσμικά όργανα θα του γυρίσουν μπούμερανγκ.

Το μήνυμα της απόφασης είναι ότι ο πραγματικός άνθρωπος που ελέγχει και διαχειρίζεται τις τύχες του Προμηθέα είναι ο πρόεδρος της ΕΟΚ. Αυτό είναι το μήνυμα».

Για την δήλωση του Λιόλιου μετά την απόφαση της ΕΕΑ: «Ας βγει και να πει ότι ναι εγώ είμαι πραγματικός μέτοχος και ιδιοκτήτης και τόσα χρόνια είχα βάλει κάποιος και κάνανε ψευδής υπεύθυνες δηλώσεις, που έχουν ποινικές συνέπειες, και ας πει ότι όλοι αυτοί λέγανε ψέματα τόσο καιρό. Ας το πει. Αυτό λέει, ότι οι άλλοι που λέγανε ότι είναι πραγματικοί μέτοχοι και διευθύνων σύμβουλοι λέγανε ψέματα. Ας έρθει να μας πει ότι η οικογένειά του και οι φίλοι του, ήταν άτομα κοντινά του… Αυτή την στιγμή επί πέντε χρόνια υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι που εμφανίστηκαν στη ΕΕΑ, έκαναν υπεύθυνες δηλώσεις ότι είναι πραγματικοί μέτοχοι και η ίδια επιτροπή είπε ότι αυτά δεν είναι σωστά. Αν την έχει διαβάσει διαφορετικά ο κύριος Λιόλιος, γιατί βρίζει τα μέλη της επιτροπής; Αφού λέει ότι μπορεί να τα κάνει όλα αυτά, ας κοιμηθεί ήρεμος. Ας έρθει να τα πει στον αθλητικό δικαστή και την επιτροπή αθλητικού πνεύματος, να δούμε αν έχει δίκιο. Και αύριο το πρωί, αν είναι έτσι όπως τα λέει… Διαβάζοντας τον αθλητικό νόμο δεν λέει ότι υπάρχει ασυμβίβαστο σε έναν που είναι μέρος σε μία Ομοσπονδία, σε αυτό έχει δίκιο, κάτι άλλο δεν καταλαβαίνει. Ότι όταν βάζεις άλλους να δηλώσουν ψευδώς ότι είναι πραγματικοί μέτοχοι και αποδεικνύεται ότι είναι ψέματα με ψεύτικες δηλώσεις, εκεί έχει θέμα. Θα το καταλάβει στην πορεία τι εννοώ. Περιμένω αυτό που λέει έτσι, που ισχυρίζεται ότι μπορώ να είμαι μέτοχος και στην ΕΟΚ, να έρθει την περίοδο 26-27 να δηλώσει ότι είμαι πραγματικός μέτοχος, θα είμαι διευθύνων σύμβουλος και θα πάρει άδεια ο Προμηθέας να συμμετέχει στο πρωτάθλημα. Γιατί με αυτού που έχει τώρα, αν παραμείνουν, δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στην επόμενη περίοδο. Ας έρθει να πει όλα αυτά τα ωραία που λέει τώρα, ότι τόσο καιρό τους είχα και έλεγαν ψέματα, έκαναν ψευδείς δηλώσεις».

«Δεν είμαι σκληρός. Είμαι άνθρωπος ευσυγκίνητος, όταν δω κάποιος αντίδικο που μεταμελείται τις πράξεις που έχει κάνει, εγώ ο ίδιος θα πω να του δώσουν ένα ελαφρυντικό. Σκληρός είμαι μόνο με αυτούς που είναι θρασύτατοι, ανάγωγοι, αδίστακτοι και δε σέβονται τίποτα πέρα από τους εαυτούς τους. Εδώ βλέπω από την πλευρά του κύριου Λιόλιου μια έπαρση που δεν δικαιολογείται, μία έλλειψη σεβασμού στα όργανα που προέρχονται από απόφαση του κορυφαίου θεσμικού οργάνου που έχει η χώρα, του κοινοβουλίου. Δεν σέβεται τίποτα. Βρίζει, τους λέει όλους παράνομους, απειλεί. Στο τέλος της ημέρας γνωρίζω περισσότερα από όσα νομίζει ο κύριος Λιόλιος ότι έχω στα χέρια μου. Θα του έλεγα να προσέχει και να είναι πιο προσεκτικός στον λόγο του και να μην εκπέμπει τέτοια αλαζονεία και εγωισμό. Γιατί και κάποιους φίλους που είχε στο παρελθόν και μπορούσε να ελπίζει στην υποστήριξή τους δεν την έχει τώρα. Και ξέρει σε ποιους αναφέρομαι. Γιατί αυτοί που είναι φίλοι του είναι και δικοί μου φίλοι και μπορώ να ξέρω αν τον υποστηρίζουν τώρα ή όχι. Να πάψει να νομίζει ότι βρίζοντας τον υπουργό ή νομίζοντας ότι έγινε πολιτική παρέμβαση υπέρ του Αμαρουσίου θα μπορέσει με αυτό τον τρόπο να ξεφύγει από την δύσκολη θέση που είναι. Όχι πολιτική παρέμβαση δεν έγινε, εμείς έχουμε περάσει ατελείωτες ώρες. Με τα νομικά όπλα δώσαμε την μάχη και με τα αναμφισβήτητα στοιχεία που μας έδωσε ο Ηλίας Παπαθεοδώρου. Στο μέλλον θα δει ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που δίνουν στοιχεία για την διαιτησία, γιατί πλέον έχουν παύσει να φοβούνται. Τότε θα έρθει η αλλαγή που θα χειροκροτήσει όλος ο φίλαθλος κόσμος. Μιλάω για τους φιλάθλους και όχι τους οπαδούς, διότι είναι ωραίο γίνονται αγώνες και στο τέλος να μην βρίζουμε τους διαιτητές αλλά και οι ηττημένοι να τους δίνουν το χέρι. Αυτό είναι το δικό μου όνειρο. Αν το πετύχουμε θα έχουμε βάλει και εμείς ένα λιθαράκι, ο Στασινόπουλος, η Περράκη, ο Ηλίας Παπαθεοδώρου και η ταπεινότητά μου και ο κύριος Ταρνατώρος».

Για το πώς θα πάει το διαδικαστικό από εδώ και πέρα: «Περιμένουμε να καθαρογραφεί η απόφαση. Πρέπει να δούμε το σκεπτικό. Δεν το ξέρουμε, θα το διαβάσουμε. Έχει το δικαίωμα ο κύριος Λιόλιος να προσφύγει στα αρμόδια θεσμικά όργανα προκειμένου να κριθεί και αυτή η απόφαση από άλλα όργανα. Είναι δκαίωμά του, θα το κάνει και αν το κάνει κανείς δεν θα τον ρωτήσει γιατί. Στο επόμενο στάδιο θα δώσουμε νέα μάχη με τους δικηγόρους. Έχει πολύ καλούς δικηγόρους. Και ο κύριος Παπαϊωάννης είναι πολύ καλός και ο κύριος Σοφός. Θα δώσουμε μία μάχη επιχειρημάτων. Πιστεύω ότι είναι τόσο ισχυρό το αποδεικτικό υλικό που έχουμε που δεν θα μπορέσει η απόφαση των επόμενων οργάνων να απομακρυνθεί από την απόφαση της ΕΕΑ. Τα ίδια περιστατικά όποιος και να τα δει σε μία απόφαση μπορεί να καταλήξει. Ότι ο κύριος Λιόλιος είναι ο πραγματικός διοικητής της ομάδας των Πατρών. Αν θέλει και τυπικά να είναι, να εμφανιστεί αυτός, να στείλει τους ανθρώπους που τους είχε τόσο καιρό και κάνανε ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις και να πει από την επόμενη σεζόν εγώ είμαι και τυπικά.

Τα δικά μας βήματα είναι, θα πάμε καταγγελία, γιατί όλη αυτή η συμπεριφορά δεν είναι κώλυμα από τον αθλητικό νόμο να συνυπάρχουν αυτές οι δύο ιδιότητες, αλλά όπως εξελίχθηκε με το υπάρχουν αποδεικτικό υλικό, έχουμε δυσφήμιση του αθλήματος, θα πάμε στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, δεν θα ασχοληθούμε καθόλου με την ΕΟΚ, με την επιτροπή δεοντολογίας. Από την στιγμή που έβγαλε απόφαση ότι θα πρέπει να περιμένουμε 10 χρόνια να τελεσιδικήσει για μία μήνυση που έκανε ο κύριος Λιόλιος σε βάρος παραγόντων του Αμαρουσίου, όταν βάζεις τέτοια απόφαση που είναι σαν να λες εγώ δε δικάζω, δεν έχει νόημα να ξαναπάς σε αυτή την επιτροπή. Θεωρώ ότι η επιτροπή αυτή έσφαλε. Δεν θα την βρίσω, δεν θα της κάνω μήνυση, δεν θα τους πω παράνομους. Λέω έσφαλε. Θα πάμε από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ στην επιτροπή αθλητικού πνεύματος, όπου αυτή η συμπεριφορά η διττή που την έκρυβε, που έβαζε ανθρώπους να λένε πως είναι οι πραγματικοί μέτοχοι ενώ δεν ήταν, που ήταν αυτός ο ουσιαστικός ιδιοκτήτης, που είχε σχέσεις και δεχόταν πληροφορίες από τους διαιτητές. Εγώ δεν σας λέω ότι επηρέαζαν οι διαιτητές αγώνες, πάντως υπάρχει μήνυμα που του έχει πει αυτός που τους όριζε ότι αυτοί θα είναι στο επόμενο παιχνίδι. Πριν δημοσιοποιήσουν τα ονόματα. Αυτό δείχνει ανεπίτρεπτη σχέση. Όλα αυτά προσβάλουν το φίλαθλο πνεύμα και αυτές οι επιτροπές μπορούν να του στερήσουν την διαδρομή που έχει μέχρι στιγμής διανύσει ως πρόεδρος της ΕΟΚ. Αυτά είναι τα δύο επόμενα βήματα.

Το άλλο που έχει μεγάλη αξία και πιστεύω ότι θα δώσουμε μία δυνατότητα ο εισαγγελέας να ασκήσει ποινικές διώξεις και σε διαιτητές οι οποίοι δεν έχουν συμπεριφερθεί σωστά με αποδείξεις. Ένας πρόεδρος της Βραζιλίας επειδή φιλοξενήθηκε δωρεάν από κάποιον επιχειρηματία θεωρήθηκε δωροδοκία. Και αυτός που με ακούσει τώρα, ο διαιτητής, καταλαβαίνει τι εννοώ. Έχουμε πολλά στοιχεία που θα δείξουν ότι υπάρχουν λίγοι διαιτητές που δεν ήταν αντικειμενικοί και υπάρχει σχέση που είναι ποινικά αξιόλογη. Εκεί θα είναι μεγαλύτερη η συνεισφορά μας, όταν αυτοί οι άνθρωποι θα τεθούν αντιμέτωποι με το νόμο».

Για το χρονικό ορίζοντα να παρθούν οριστικές αποφάσεις: «Όλα τα πρωταθλήματα κρίνονται και πρέπει να κρίνονται μέσα στο γήπεδο. Θα διασφαλίσουμε συνθήκες μέσα στο γήπεδο που το αποτέλεσμα θα είναι προϊόν της αγωνιστικής ανωτερότητας των ομάδων. Έτσι πρέπει να νικάει κάποιος, επειδή είναι καλύτερος, όχι επειδή έχει την εύνοια του διαιτητή. Είμαστε Ιούλιο. Στα δικαστήρια οι εισαγγελείς δεν μπορούν να τρέξουν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου τις καταγγελίες που κάνουμε. Πιστεύω θα αρχίσουμε όμως, θα προλάβουμε να γίνει κάτι μέσα στον Ιούλιο. Αν δεν προλάβουμε, ο Αύγουστος είναι νεκρός μήνας. Τότε, από τις 15 Σεπτεμβρίου και μετά θα πάμε στον αρμόδιο εισαγγελέα, θα προσκομίσουμε κάποια στοιχεία που έχουμε και μετά θα υπάρχουν μάρτυρες που θα καταθέτουν και θα δίνουν τα στοιχεία που έχουν για διαιτητές που δεν ήταν σωστοί, που δεν πρέπει να είναι στον χώρο του μπάσκετ».

Για το αν μπορεί να τους χαρακτηρίσει επίορκους: «Οι διαιτητές δεν ορκίζονται, δεν είναι σαν τους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά μεταφορικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι επίορκοι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν άσκησαν τα καθήκοντά τους με εντιμότητα, ήθος και η συμπεριφορά του αγγίζει τα όρια του ποινικού νόμου, όχι του πειθαρχικού δικαίου.

Είναι γνωστά τα ονόματα των διαιτητών. Είναι λίγοι γιατί θα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στην πλειοψηφία των διαιτητών που είναι έτοιμοι, σφυρίζουν αυτό που βλέπουν και αν κάνουν ένα λάθος είναι λάθος, δεν είναι σκοπιμότητα. Αυτοί οι λίγοι δεν πρέπει να είναι μέσα στο αγωνιστικό γίγνεσθαι. Εκεί έχει ενδιαφέρον αν υπάρχει σχέση και διαπλοκή με παράγοντες του μπάσκετ. Γιατί υπάρχει. Μου τα έχουν μεταφέρει. Υπάρχει μεγάλος αριθμός που θέλει να καταθέσει. Δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να εμπιστευόμαστε την ελληνική δικαιοσύνη. Ο εισαγγελέας με τα στοιχεία που θα του δώσουμε, που είναι και γραπτά μηνύματα, όχι μόνο καταθέσεις, δεν είναι μηνύματα του κυρίου Λιόλιου, μιλάμε για διαιτητές… Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου. Όσοι μας ακούν να μην τα βάζουν με διαιτητές που είναι ανέντιμοι. Δεν έχουν χώρο στον αθλητισμό οι διαιτητές που τα παίρνουν με τον Α ή Β τρόπο. Θα πρέπει να ασκούν τα καθήκοντά του. Έχουν γίνει εκατοντάδες αιματηρά επεισόδια με αφορμή διαιτησίες που ήταν προκλητικές. Είτε είσαι Ολυμπιακός είτε Παναθηναϊκός, αν είσαι πραγματικά φίλαθλος, θες να κερδίσει ο Παναθηναϊκός αν έπαιξε καλύτερα από τον Ολυμπιακό. Εγώ αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει με την βοήθεια της σφυρίχτρας, δεν θα χαρώ. Ειλικρινά, θα χειροκροτήσω την αντίπαλη ομάδα αν κερδίσει δίκαια. Αυτό σημαίνει φίλαθλος. Το VAR είναι εγγύηση ορθής διαιτησίας. Κάποιοι λένε τι έγινε που έβαλε ο Μαραντόνα το γκολ με το χέρι; Λάθος. Έτσι, μαθαίνουν οι νέοι ότι μπορούν να πορευτούν με την απατεωνεία στην ζωή τους. Είναι λάθος το μήνυμα. Πορεύεσαι με τον νόμο και τις ικανότητές σου. Μας αρέσει να μετράνε γκολ με το χέρι; Μακάρι να μπει και VAR και στο μπάσκετ. Ό,τι ενισχύει την καθαρότητα του αθλήματος το υποστηρίζω. Πρέπει να νικάει ο σωστός. Αν νικάει ο απατεώνας, έχουμε χάσει όλοι».

Για το αν ο Γκαγκάτσης ήταν ταυτόχρονα και ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα επέφερε ποινή: «Δεν θα μιλήσω για τον Γκαγκάτση. Δεν τον ξέρω, θα μιλήσω γενικά. Είμαι φίλος με τον πατέρα του, που ήταν εξαιρετικός δικηγόρος. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ από την ιδιότητα που έχει, είτε το θέλουν είτε όχι, έρχεται σε επαφή και μπορεί να επηρεάσει την διαιτησία. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο μπορεί να είναι πρόεδρος ο Μαρινάκης, ο Αλαφούζος, αυτοί όμως δεν επηρεάζουν τους διαιτητές. Οι διαιτητές ορίζονται από την ΕΠΟ. Για αυτό ο αθλητικός νόμος δεν σε θεωρεί έκπτωτο, αλλά είναι μία συμπεριφορά, μία σύγκρουση συμφερόντων, που όπως όπως έγινε τώρα με τον κύριο Λιόλιο, ότι είναι μία δυσφημιστική συμπεριφορά, μία συμπεριφορά που έρχεται κόντρα στο φίλαθλο πνεύμα. Αλλά στην ΕΠΟ πρέπει να δω τις διατάξεις, η μείζων πρόταση που λέμε είναι ότι δε γίνεται να είσαι διοικητής στο ποδόσφαιρο, να έχεις επιτροπή σου που ορίζει τους διαιτητές και να είσαι ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Παναθηναϊκού. Και για αυτό βλέπετε ποτέ διαχρονικά στην ΕΠΟ δεν υπήρξε πρόεδρος που είχε σχέση ιδιοκτησιακή όχι με ομάδα Α΄Εθνικής κατηγορίας αλλά ούτε με ερασιτεχνική. Αυτό ας το καταλάβουμε όλοι και πρώτα πρώτα ο κύριος ιόλιος, τον οποίον ούτε τον έχω βρίσει, ούτε έχω βγάλει ανθρώπους με κουκούλες να τον βρίζουν και δεν θα το κάνω.

Ό,τι θα κάνω στον κύριο Λιόλιο θα το κάνω σύμφωνα με τον νόμο και την δικονομία και δεν θα τον αδικήσω. Αν δεν είχα αυτά τα μηνύματα του Ηλία Παπαθεοδώρου και την κατάθεσή του δεν θα έκανα τίποτα. Γιατί βγήκα τον Απρίλιο και είπα ότι υπήρχαν μηνύματα που είναι αποδεκτά αποδεικτικά μέσα και πήρα το μερίδιο ευθύνης που μου αντιστοιχεί. Το πήρα αφού είδα ότι έχω την ομολογία με το μέρος μου. Δεν έχω με κανέναν προσωπικά, ούτε εγωιστής, ούτε σκληρός είμαι. Αλλά έχω μάθει να υπηρετώ το δίκαιο. Απλά πράγματα. Θα μου πείτε κάνεις και τον ποινικό και για ανθρώπους που έχουν εγκληματήσει. Έχω ορκιστεί για αυτό. Δεν θα πω όμως ότι ένας που είναι ένορκος, θα κάνω προσπάθεια να ξεγελάσω το δικαστήριο να τον βγάλω αθώο. Δεν το επιτρέπει αυτό ούτε ο κώδικας δεοντολογίας των δικηγόρων. Αυτό που θα κάνω είναι να του αναγνωριστεί ένα ελαφρυντικό και ένα έχει μία ποινή ανάλογη με το αδίκημα που διέπραξε».

«Δεν περιοριζόμαστε στον κύριο Λιόλιο. Αν ο κύριος Λιόλιος δεν ήταν ο πραγματικός ιδιοκτήτης του Προμηθέα, της ιστορικής ομάδας των Πατρών, δεν θα είχαμε τίποτα μαζί του. Ο άνθρωπος έχει μία καλή δουλειά, καλός επιχειρηματίας είναι, καλός οικογενειάρχης είναι, ευπρεπής είναι. Η συμπεριφορά του, η διττή ιδιότητα είναι που προκαλεί το θέμα. Δεν είναι προσωπικό. Δεν έχω προσωπικά με κανέναν, μου αναθέτουν όμως μία εντολή και όταν κάποιος παραβιάζει έναν νόμο, όπως ο αθλητικός νόμος, θα υποστεί τις συνέπειες, απλά τα πράγματα. Και όταν είσαι σε μία θέση θεσμική, πρόεδρος της Ομοσπονδίας μπάσκετ, επαγγελματικό, ερασιτεχνικό, τα πάντα, και έρχεσαι σε επαφή με τους ανθρώπους που επιλέγουν διαιτησία, τα κεντρικά πρόσωπα, και σου δίνουν πληροφορίες που δεν τις ξέρει άλλος και σου λένε αυτοί θα είναι οι διαιτητές, είναι θέμα. Αυτό δεν θα το ξεπεράσει πουθενά, όπου και να πάει. Δεν λέω ότι έκανε κάτι παράνομο με τους διαιτητές, το γεγονός όμως ότι ο επιλέγων του λέει τα ονόματα όταν οι άλλοι δεν τα ξέρουν, τα ανακοινώνει στον Ηλία Παπαθεοδώρου, αυτό έρχεται σε σύγκρουση με τον θεσμικό του ρόλου. Δεν μπορείς να είσαι και με τα δύο πράγματα, ή με τον έναν θα πας ή με τον άλλον, αφού είσαι στην Ομοσπονδία που έχει σχέση με την διαιτησία. Είναι σαφές. Πιστεύω μιλάω απλά, γιατί αν δεν μιλάς απλά και δεν σε καταλαβαίνουν οι άνθρωποι δεν έχει καμία αξία να μιλάς δημόσια. Ο σωστός ομιλητής είναι όταν η εκφορά του λόγου μπορεί να γίνει αντιληπτή και από τα παιδιά και από τον γεωργό και από όλους».

«Αν έχω και ένα παράπονο, μεγάλες εταιρίες, κατασκευαστικές, εφοπλιστικές, μου δίνουν πάντοτε όσο πιο δύσκολες υποθέσεις έχουν. Έναν συμβολαιάκι να μου δώσουν και εμένα να βγάλω μία αμοιβή χωρίς να κουραστώ, δεν μου το έχουν δώσει. Όλο τις αντιδικίες μου δίνουν. Και ο Δήμος τα δύσκολα μου δίνει. Δεν μου έχει δώσει μία απλή υπόθεση.

Όταν θα αρχίσει η εισαγγελική έρευνα τότε θα είναι πιο ενδιαφέρουσες οι συζητήσεις. Τότε, βέβαια, δεν θα έχω να δώσω ειδήσεις γιατί η εισαγγελική έρευνα όταν ξεκινάει είναι απόρρητη. Θα λέω ότι είμαι χαρούμενος για την εξέλιξη της έρευνας. Και μπορεί να ξαναναφέρω και τον πρόεδρο της Βραζιλίας που έκανε δωρέαν διακοπές και με αντιλαμβάνεται αυτός στον οποίον απευθύνομαι τώρα, ο ένοχος».