Νυχτερινό χάος στη Βουλή: Η Κωνσταντοπούλου πήρε το 100 και ζήτησε σύλληψη βουλευτών της ΝΔ

Βουλεύτρια της ΝΔ φέρεται να ξέσπασε σε κλάματα μετά από αντιπαράθεση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Ένα ακόμη πρωτοφανές στα κοινοβουλευτικά χρονικά περιστατικό έλαβε χώρα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας όπου συζητήθηκαν υποθέσεις που αφορούσαν την απόδοση μομφής για διάφορα περιστατικά κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου.



Συγκεκριμένα, σε μια στιγμή μεγάλης έντασης, η κ. Κωνσταντοπούλου κάλεσε το 100 προκειμένου να συλλάβει βουλευτές της ΝΔ, τους οποίους κατηγορεί ότι διέπραξαν το αδίκημα της απόπειρας εκβίασης σε κακουργηματικό βαθμό.



Όπως είπε, σύμφωνα με πληροφορίες, αφού η συνεδρίαση διεξαγόνταν κεκλεισμένων των θυρών, «πρέπει να επιληφθεί η αστυνομική αρχή για το αυτόφωρο κακούργημα που διαπράττουν οι βουλευτές της ΝΔ». Το σκεπτικό της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας ήταν ότι οι βουλευτές της ΝΔ συμπράττουν με τη Μαρία Συρεγγέλα, η οποία με αγωγή της ζητά αποζημίωση ύψους 30.000 ευρώ για προσβολή προσωπικότητας. Η αγωγή αφορά αντιπαράθεση που έγινε κατά την Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.



Η κατάσταση κόντεψε να βγει εκτός ελέγχου, με αποτέλεσμα ο προεδρεύων κ. Γεωργαντάς να διακόψει τη συνεδρίαση. Μάλιστα, στο διάστημα αυτό, η κ. Κωνσταντοπούλου φέρεται να ήρθε σε αντιπαράθεση και με τον βουλευτή του ΚΚΕ Νίκο Καραθανασόπουλο. Σύμφωνα με πληροφορίες ο διάλογος είχε ως εξής:

Ζωή Κωνσταντοπουλου: Κ. Καραθανασόπουλε εσείς απέχετε; Ή παίρνετε γραμμή από τον Γεωργαντά;



Νίκος Καραθανασόπουλος: Κάνε μας τη χάρη. Έλα μπράβο, άντε μπράβο.



Ζωή Κωνσταντοπουλου: Σεξιστές!

Νωρίτερα, σύμφωνα με πληροφορίες, η κυρία Κωνσταντοπούλου ήρθε σε αντιπαράθεση και με τη βουλευτή Επικρατείας της ΝΔ Ιωάννα Λυτρίβη, την οποία κατήγγειλε για σύγκρουση συμφερόντων, καθώς είναι φίλη της κυρίας Συρεγγέλα. Η βουλευτής φέρεται να ξέσπασε σε κλάματα εντός της αίθουσας.



Σε ό,τι αφορά την ουσία της συνεδρίασης, η επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί στον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη την απόδοση μομφής στη Ζωή Κωνσταντοπούλου για «αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά». Η επιτροπή κλήθηκε να εξετάσει αναφορές των βουλευτών Ανδρέα Νικολακόπουλου και Μαρίας Συρεγγέλα κατά της κας Κωνσταντοπούλου για αντιδεοντολογική συμπεριφορά.



Μετά την ένταση και καθώς η ώρα ήταν περασμένη, ο πρόεδρος διέκοψε τη συνεδρίαση πριν ερευνηθεί η δεύτερη υπόθεση που αφορά την κ. Κωνσταντοπούλου και συνδέεται με μήνυση που κατέθεσε εναντίον της επιχειρηματίας για συκοφαντική δυσφήμιση. Η συνεδρίαση μετατέθηκε για το πρωί της Τρίτης.

Πηγή: newsbomb.gr