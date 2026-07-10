Οιωνός τελικού: Η Γαλλία προκρίθηκε επί του Μαρόκου με το ίδιο σκορ όπως το 2022!

Η Γαλλία για τρίτο συνεχόμενο Mundial βάζει πλώρη για να βρεθεί στον τελικό, ξεπερνώντας όπως και το 2022 το εμπόδιο του Μαρόκου.

Οι «Τρικολόρ» επικράτησαν των Βορειοαφρικανών με 2-0 στο Φόξμπορο της Μασαχουσέτης, «σφραγίζοντας» την πρόκρισή τους στα ημιτελικά της φετινής διοργάνωσης, περιμένοντας το νικητή του ζευγαριού ανάμεσα σε Ισπανία και Βέλγιο.

Οι Γάλλοι, μάλιστα απέκλεισαν το Μαρόκο με το ίδιο σκορ, όπως και στον ημιτελικό του Mundial 2022 που είχε διεξαχθεί στο Κατάρ, αφού και τότε είχαν επικρατήσει με 2-0.

Σε εκείνο το ματς ο Τεό Ερναντέζ είχε ανοίξει το σκορ μόλις στο 5ο λεπτό, με τον Ράνταλ Κόλο Μουανί να διαμορφώνει το τελικό 2-0 στο 79', ενώ αυτή τη φορά ο Κιλιάν Μπαπέ (60') και ο Ουσμάν Ντεμπελέ (66'), ήταν αυτοί που «έγραψαν» το 2-0.