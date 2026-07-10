Χάος και επεισόδια στο Παρίσι μετά την πρόκριση της Γαλλίας (vids)

Οι Γάλλοι επικράτησαν του Μαρόκου με 2-0 και πανηγύρισαν την πρόκρισή τους στα ημιτελικά του Mundial για τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση, ωστόσο στο Παρίσι οι πανηγυρισμοί ξέφυγαν.

Αμέσως μετά την λήξη της αναμέτρησης δεκάδες Γάλλοι ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την πρόκριση των «Τρικολόρ» στα ημιτελικά του Mundial, όμως η κατάσταση δεν άργησε να ξεφύγει.

Βανδαλισμοί, σπασμένα αυτοκίνητα και επεισόδια σε διάφορα σημεία του Παρισιού, συνέθεσαν ένα άγριο σκηνικό, με απογοητευμένους φίλους του Μαρόκου να συμμετέχουν με την σειρά τους σε επεισόδια.

Δείτε παρακάτω τα video:

Paris🇫🇷 right now 💔



Morrocco fans have taken to the streets of Paris after losing World Cup to France. pic.twitter.com/2UoYSBjIYl — RAZOR BLADE (@razorblade300) July 9, 2026

Scènes de liesse à Châtelet à Paris après la victoire de la France contre le Maroc.#MARFRA #FRAMAR #France pic.twitter.com/ksaUf3o15c — Luc Auffret (@LucAuffret) July 9, 2026

🚨 CAOS TOTAL EN PARIS



Decenas de personas salieron a las calles para “celebrar” la victoria de Francia ante Marruecos en el Mundial: coches invadidos, calles bloqueadas, mobiliario destrozado y enfrentamientos.



ESTO ES UNA LOCURA ☠️ pic.twitter.com/J819BkziBn https://t.co/eHBoLDc5h7 — Manutinho (@GxlDeManutinho) July 9, 2026

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