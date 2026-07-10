Παράπονα Ουαχμπί για την διαιτησία: «Υπήρχε χέρι πριν το γκολ του Μπαπέ»

Ο ομοσπονδιακός προπονητής του Μαρόκου, Μοχάμεντ Ουαχμπί εξέφρασε τα παράπονά του για την διαιτησία του Αργεντινού Φακούντο Τέγιο, μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Γαλλία.

Ο Μαροκινός προπονητής στο flash interview μετά το τέλος του αγώνα, που βρήκε νικητές του Γάλλους, τόνισε ότι το πρώτο γκολ των «τρικολόρ» θα έπρεπε να ακυρωθεί αφού έχει προηγηθεί χέρι πριν την εκτέλεση του Κιλιάν Μπαπέ.

«Κάποιοι παίκτες σταμάτησαν επειδή ήταν χέρι. Και υπήρξε ξεκάθαρα χέρι. Δεν ξέρω αν έπρεπε να καταλογιστεί. Δεν έχω ιδέα. Τελικά, ήταν μία ατομική ενέργεια από τον Κιλιάν Εμπαπέ που οδήγησε στο γκολ. Πρέπει να συνεχίσουμε να πιστεύουμε.

Δεν πρόκειται να σταματήσουμε εδώ. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε στις βασικές αρχές μας και να διασφαλίσουμε ότι όταν έχουμε τραυματισμούς, θα υπάρχει μία πιο βαθιά δεξαμενή παικτών για να τραβάμε από εκεί», ανέφερε ο Ουαχμπί.

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