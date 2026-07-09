Η Ίντερ βρήκε τον διάδοχο του Ντάμφρις: Κλείνει τον Καλαϊλί από τη Σεν Ζιλουάζ

Οι «νερατζούρι» ολοκλήρωσαν τη συμφωνία με την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ για την απόκτηση του Ανάν Καλαϊλί, ο οποίος αναμένεται να καλύψει το κενό που άφησε ο Ντένζελ Ντάμφρις στη δεξιά πλευρά.

Οι Μιλανέζοι θα καταβάλουν 25 εκατομμύρια ευρώ, συν επιπλέον μπόνους, για τον 20χρονο Ισραηλινό μπακ-χαφ, ο οποίος είχε ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή πως επιθυμούσε να συνεχίσει την καριέρα του στην Ίντερ, διευκολύνοντας σημαντικά τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας, με ετήσιες καθαρές αποδοχές που θα αγγίζουν τα 2,2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μέσα στις επόμενες ώρες θα περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις πριν ανακοινωθεί και επίσημα.

Στο στρατόπεδο της Ίντερ θεωρούν πως ο Καλαϊλί διαθέτει όλα τα στοιχεία για να αντικαταστήσει επάξια τον Ντένζελ Ντάμφρις, ο οποίος αποχώρησε για λογαριασμό της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο διεθνής Ισραηλινός προέρχεται από μία γεμάτη σεζόν στο βελγικό πρωτάθλημα, όπου κατέγραψε 38 συμμετοχές με τη φανέλα της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, σημειώνοντας τρία γκολ και μοιράζοντας πέντε ασίστ, επιδόσεις που έπεισαν τους «νερατζούρι» να επενδύσουν στο ταλέντο και την προοπτική του.