Πλήγμα για Αγγλία: Τιμωρία δύο αγωνιστικών για Κουάνσα!

Ο αμυντικός της Αγγλίας, Τζάρελ Κουάνσα, τιμωρήθηκε εντέλει με αποκλεισμό δύο αγώνων μετά την αποβολή του στη νίκη της ομάδας του επί του Μεξικού στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Κουάνσα αποβλήθηκε αφού, έπειτα από εξέταση της φάσης μέσω VAR, κρίθηκε ότι πραγματοποίησε επικίνδυνο τάκλιν με τις τάπες.

Η Αγγλία εξέταζε το ενδεχόμενο να ασκήσει έφεση, μετά την απόφαση της FIFA να ακυρώσει νωρίτερα στη διοργάνωση την ποινή αποκλεισμού μίας αγωνιστικής που είχε επιβληθεί στον επιθετικό των Ηνωμένων Πολιτειών, Φολάριν Μπάλογκαν.

Ωστόσο, η ποινή των δύο αγώνων σημαίνει ότι ο Κουάνσα θα απουσιάσει από τον προημιτελικό με τη Νορβηγία, το Σάββατο (11/7) στο Μαϊάμι, καθώς και από έναν πιθανό ημιτελικό, εφόσον η Αγγλία προκριθεί.

Ο 22χρονος στόπερ θα έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο εφόσον η Αγγλία φτάσει στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τον Τούχελ, καθώς η προσπάθεια της Αγγλίας να συνεχίσει την πορεία της στη διοργάνωση δυσκολεύει ακόμη περισσότερο, με τα προβλήματα στην αμυντική γραμμή να επιτείνονται κι από τους τραυματισμούς.