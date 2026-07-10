Ενισχύει την άμυνα της με Βαφέα η Νίκη Βόλου

Έπειτα από τρεις συνεχόμενες ανόδους με Κηφισιά, ΑΕΛ και Καλαμάτα, ο Νίκος Βαφέας θα ενισχύσει την αμυντική γραμμή της Νίκης Βόλου, με σκοπό να βοηθήσει την ομάδα της Μαγνησίας να πετύχει έναν αντίστοιχο στόχο.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Νίκο Βαφέα για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Ο 29χρονος κεντρικός αμυντικός, γεννημένος στις 21/07/1997 στη Θεσσαλονίκη έχει ύψος 1.87 εκ. και έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στον Αίαντα Ευόσμου, από τον οποίο ακολούθησε ο Αγροτικός Αστέρας.

Από τη Θεσσαλονίκη κατηφόρισε στην Αθήνα για λογαριασμό του Απόλλωνα Σμύρνης, με τον οποίο είχε μια εξαιρετική σεζόν για να μεταγραφεί στον ΟΦΗ με τον οποίο και πανηγύρισε την άνοδο στην πρώτη κατηγορία.

Από την Κρήτη επέστρεψε στην Αθήνα για να ενταχθεί στο δυναμικό του Ιωνικού.

Το καλοκαίρι του 2022 μεταπήδησε στην Κηφισιά με την οποία στη δεύτερη σεζόν του κατάφερε να πετύχει ξανά άνοδο στη Super League, κάτι που του έγινε συνήθεια, μιας και ακολούθησε η άνοδος με την ΑΕΛ, ενώ πανηγύρισε για 4η φορά και μάλιστα 3η συνεχόμενη την άνοδο αυτή τη φορά με την Καλαμάτα.

Με τους Μεσσήνιους μέτρησε πέρυσι 25 συμμετοχές, αλλά και τρία τέρματα. Συνολικά σε επαγγελματικό επίπεδο έχει καταγράψει 222 παρουσίες με τις 86 εξ αυτών στην πρώτη κατηγορία της χώρας μας, ενώ εκτός από τα αμυντικά του καθήκοντα αποδεικνύεται και δεινός σκόρερ, έχοντας και 19 τέρματα στο ενεργητικό του.

Παράλληλα έχει χριστεί και τρεις φορές διεθνής με την Εθνική Ομάδα Κ21 της Ελλάδας.

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου εύχεται στον Νίκο υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας τη νέα αγωνιστική σεζόν».

Μιλώντας στο nikifc.gr για τον ερχομό του στην ομάδα μας ο Νίκος Βαφέας σχολίασε: «Έχοντας υπάρξει στο παρελθόν αντίπαλος της Νίκης Βόλου δεν θα μπορούσα παρά να εκφράσω τον θαυμασμό μου για τη στήριξη που έχει αυτή η ομάδα από τον κόσμο της. Η προσέγγιση της διοίκησης της ομάδας, αλλά και οι προσωπικές μου φιλοδοξίες δεν θα μπορούσαν να με κρατήσουν μακριά από αυτή τη νέα πρόκληση στην καριέρα μου.

Χαίρομαι σίγουρα που στα αποδυτήρια θα υπάρχουν πρόσωπα γνώριμα για εμένα, αλλά πιστεύω σύντομα να γίνουμε όλοι μια μεγάλη οικογένεια, που θα παλέψει στο γήπεδο ζητώντας σε κάθε παιχνίδι το καλύτερο δυνατό. Πάνω απ’ όλα θα ήθελα να ευχηθώ υγεία σε όλους».