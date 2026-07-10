Χαμός στο NBA: «Πάγος» στο trade του Καουάι Λέοναρντ λόγω έρευνας!

Πρόβλημα στην ανταλλαγή που θα έστελνε τον Καουάι Λέοναρντ από τους Λος Άντζελες Κλίπερς πίσω στους Τορόντο Ράπτορς έχει προκύψει.

Το NBA ενημέρωσε επίσημα τους Κλίπερς και τους Ράπτορς, ότι υπάρχει σε εξέλιξη η έρευνα για το σκάνδαλο που έχει προκύψει με παράνομη πληρωμή του Καουάι Λέοναρντ από σκιώδη εταιρεία που συνδέεται με τον ιδιοκτήτη των «Κλιπς», Στιβ Μπάλμερ.

Έτσι, έχει μπει «πάγος» στην ολοκλήρωση του trade, που θα έστελνε τον πολύπειρο φόργουορντ στους Τορόντο Ράπτορς, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα που πραγματοποιεί ανεξάρτητο δικηγορικό γραφείο για λογαριασμό του NBA.

Θυμίζουμε ότι η Τορόντο Ράπτορς θα αποκτούσαν τον Καουάι Λέοναρντς, στέλνοντας στους Κλίπερς τον Μπράντον Ίνγκραμ, τον Γκρέιντι Ντικ και pick πρώτου γύρου για μελλοντικά draft.