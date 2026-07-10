Χαμός στο NBA: «Πάγος» στο trade του Καουάι Λέοναρντ λόγω έρευνας!

Το NBA ενημέρωσε επίσημα τους Κλίπερς και τους Ράπτορς, ότι υπάρχει σε εξέλιξη η έρευνα για το σκάνδαλο που έχει προκύψει με παράνομη πληρωμή του Καουάι Λέοναρντ από σκιώδη εταιρεία που συνδέεται με τον ιδιοκτήτη των «Κλιπς», Στιβ Μπάλμερ.
Έτσι, έχει μπει «πάγος» στην ολοκλήρωση του trade, που θα έστελνε τον πολύπειρο φόργουορντ στους Τορόντο Ράπτορς, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα που πραγματοποιεί ανεξάρτητο δικηγορικό γραφείο για λογαριασμό του NBA.
Θυμίζουμε ότι η Τορόντο Ράπτορς θα αποκτούσαν τον Καουάι Λέοναρντς, στέλνοντας στους Κλίπερς τον Μπράντον Ίνγκραμ, τον Γκρέιντι Ντικ και pick πρώτου γύρου για μελλοντικά draft.
Developing: The Los Angeles Clippers-Toronto Raptors trade centered on Kawhi Leonard will not be complete until the NBA investigation into the Clippers is over. Statement from the Clippers to ESPN:— Shams Charania (@ShamsCharania) July 9, 2026
For the past 10 months, our organization has fully cooperated with an NBA…