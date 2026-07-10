Αν και έχασε πέναλτι, ο Κιλιάν Μπαπέ με το 8ο γκολ του στο Mundial έδειξε τον δρόμο στην Γαλλία για τη νίκη κόντρα στο Μαρόκο (2-0) και την πρόκριση στα ημιτελικά. Ισπανία ή Βέλγιο περιμένουν οι Τρικολόρ.

Ο Μαρόκο άντεξε για μόνο ένα ημίχρονο κόντρα στην καταιγιστική, Γαλλία, η οποία με leader ξανά τον Κιλιάν Μπαπέ επιβλήθηκε 2-0 και προκρίθηκε στους «4». Έφτασε τα 8 γκολ και τον Μέσι σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο ο star της Ρεάλ Μαδρίτης, με Ισπανία ή Βέλγιο θα παίξει στα ημιτελικά η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν.

Πολύ χαμηλός ήταν ο ρυθμός από την αρχή. Παρότι η Γαλλία είχε ευκαιρία με τη σκαστή κεφαλιά του Ουπαμεκανό στο 4’, το Μαρόκο είχε την ικανότητα να σπάει την πίεση και να έχει την κατοχή. Το σκηνικό ήταν το ίδιο για μεγάλο διάστημα, με μια μέτρια κεφαλιά του Ντεμπέλε στο 18’ - άουτ - να είναι ό,τι καλύτερο. Στο 25’ όμως ο Μπαπέ φάνηκε. Ο Χακίμι έχασε από τον Ντουέ, ο Ολίσε έβγαλε τον star της Ρεάλ στο 1v1 με τον Μαζραουί και του πήρε πέναλτι. Αυτό άργησε πολύ να εκτελεστεί και 3 λεπτά μετά ο σπεσιαλίστας του είδους, Μπόνο, μπλόκαρε την κακή εκτέλεση του Μπαπέ.

Μαζί με τις διαδικασίες των πέναλτι, στα Mundial, 9 πέναλτι έχουν εκτελεστεί κόντρα στον Μπόνο, γκολ έχουν γίνει μόνο τα 2!

Η εξέλιξη δεν «έριξε» πάντως ψυχολογικά την ομάδα του Ντεσάν, η οποία συνέχισε να παίζει μπροστά και να έχει ευκαιρίες. Στο 33’ το αριστερό του Ντεμπελέ πέρασε μόλις έξω και στο 35’ η Γαλλία έχασε την 3η μεγάλη φάση της όταν έπειτα από λάθος του Μπουαντί, ο Ντουέ πέρασε μέσα στην περιοχή όμως το πλασέ του στο τετ-α-τετ απέκρουσε ο Μπόνο. Σε εκείνο το σημείο οι τελικές ήταν 10-0 και στο 45+2’ οι Τρικολόρ είχαν και δοκάρι, με το εκπληκτικό μακρινό σουτ του Ντιν στο οριζόντιο. Λίγο αργότερα, η πρώτη τελική από το Μαρόκο ήταν ένα κακό φάουλ του Χακίμι, άουτ, και το 0-0 παρέμεινε.

Και αν κάποιος πίστεψε ότι μπορεί να ισχύσει ο νόμος του ποδοσφαίρου, έπεσε έξω, παρότι στο 58’ τα xG ήταν 2.00 - 0.06. Γιατί ο νόμος που ίσχυσε ήταν εκείνος του Μπαπέ. Η Γαλλία πήρε από νωρίς τον έλεγχο στην επανάληψη και στο 60’ ο Μπαπέ με εκπληκτικό φαλτσαριστό σουτ στην απέναντι γωνία «ζωγράφισε» τον Μπόνο και έγραψε το 1-0. Αυτό έμεινε για μόλις 6 λεπτά, αφού ο Ντεμπελέ δεν άφησε το Μαρόκο να συνέλθει και με πλασέ από το ύψος της περιοχής, «καθάρισε την πρόκριση.

Άμεσα, και αυτό ήταν εμφανές, το ματς απέκτησε εντελώς διαδικαστικό χαρακτήρα. Η Γαλλία είχε τον πλήρη έλεγχο κόντρα σε έναν απογοητευμένο και «άδειο» αντίπαλο και μόνο εκείνη θα μπορούσε να έχει σκοράρει. Ντεμπελέ, Μπαρκολά και Ματετά, που πέρασε αλλαγή, θα μπορούσαν να έχουν ανεβάσει τον δείκτη του σκορ, όμως το 2-0 έμεινε μέχρι το φινάλε.

Γαλλία (Ντιντιέ Ντεσάν): Μενιάν, Κουντέ (87’ Γκουστό), Ουπαμεκανό, Σαλιμπά, Ντιν, Μανού Κονέ (71’ Ζαΐρ-Εμερί), Ραμπιό, Ολίσε, Ντουέ (77’ Μπαρκολά), Ντεμπελέ, Μπαπέ (77’ Ματετά).

Μαρόκο (Μοχάμεντ Ουάχμπι): Μπόνο, Χακίμ, Ντιόρ, Μαζραουί, Σαλάχ-Εντίν (74’ Ουάχντι), Μπουαντί (62’ Άμραμπατ), Ελ Αϊναουί, Ταλμπί (85’ Σμπαΐ), Ουναΐ, Ελ Κανούς (62’ Ραχίμι), Μπραΐμ Ντίας (74’ Γιασίν).

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