«Παραμένει το ενδιαφέρον της Άρσεναλ για τον Τζόλη»

Μπορεί η Άρσεναλ να ακούγεται πως ενδιαφέρεται για την απόκτηση των Μπράντλεϊ Μπαρκολά και Μόργκαν Ρότζερς, ωστόσο, σύμφωνα με Μέσο της Αγγλίας, οι «κανονιέρηδες» εξακολουθούν να ενδιαφέρονται... ζεστά και για τον Χρήστο Τζόλη.
Οι Λονδρέζοι ψάχνουν έναν παίκτη για την αριστερή πλευρά της επίθεσης, ειδικά μετά και την αποχώρηση του Λεάντρο Τροσάρ για την Μπεσίκτας και ο Έλληνας εξτρέμ, ο οποίος μετρά 43 γκολ και 45 ασίστ στις δύο προηγούμενες σεζόν, παραμένει πολύ ψηλά στη λίστα τους.
Arsenal remain firmly interested in signing Club Brugge winger Christos Tzolis this summer regardless of whether they complete blockbuster deals for Morgan Rogers or Bradley Barcola, @TEAMtalk understands— Graeme Bailey (@GraemeBailey) July 9, 2026
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