«Παραμένει το ενδιαφέρον της Άρσεναλ για τον Τζόλη»

«Ζωντανό» παραμένει το ενδιαφέρον της Άρσεναλ για την απόκτηση του Χρήστου Τζόλη, σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Νησί.

Μπορεί η Άρσεναλ να ακούγεται πως ενδιαφέρεται για την απόκτηση των Μπράντλεϊ Μπαρκολά και Μόργκαν Ρότζερς, ωστόσο, σύμφωνα με Μέσο της Αγγλίας, οι «κανονιέρηδες» εξακολουθούν να ενδιαφέρονται... ζεστά και για τον Χρήστο Τζόλη.

Οι Λονδρέζοι ψάχνουν έναν παίκτη για την αριστερή πλευρά της επίθεσης, ειδικά μετά και την αποχώρηση του Λεάντρο Τροσάρ για την Μπεσίκτας και ο Έλληνας εξτρέμ, ο οποίος μετρά 43 γκολ και 45 ασίστ στις δύο προηγούμενες σεζόν, παραμένει πολύ ψηλά στη λίστα τους.