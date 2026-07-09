Τσίπρας για Γεωργιάδη: «Μήνυση δεν θα του κάνω... αλλά θα του στείλω λουλούδια»

Με ένα πολιτικό ανέκδοτο και αναφορά στον Γεώργιο Παπανδρέου απάντησε στον Άδωνι Γεωργιάδη ο πρώην πρωθυπουργός και επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, κατά τη διάρκεια ανοιχτής συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Δημαρχείου, στο Περιστέρι.

Ο Αλέξης Τσίπρας, σχολιάζοντας τις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Υγείας, ανέφερε ότι θυμήθηκε «ένα παλιό πολιτικό ανέκδοτο» από την εποχή των έντονων κοινοβουλευτικών αντιπαραθέσεων.

«Κάποτε, όταν οι πολιτικές αντιπαραθέσεις στη Βουλή είχαν μεγάλη σημασία και οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών κέντριζαν το ενδιαφέρον ολόκληρης της κοινωνίας, ήταν σε εξέλιξη μια τέτοια αντιπαράθεση στο ελληνικό Κοινοβούλιο», είπε αρχικά.

Το πολιτικό ανέκδοτο

Όπως περιέγραψε, στο βήμα βρισκόταν ο Γεώργιος Παπανδρέου της Ένωσης Κέντρου, όταν ένας βουλευτής της ΕΡΕ τον διέκοπτε συνεχώς, απευθύνοντάς του χαρακτηρισμούς.

«Κάποια στιγμή, ο ομιλητής σταματάει, παγώνει η αίθουσα και ρωτάει: “Ποιος το είπε αυτό;”. Τότε ο βουλευτής της ΕΡΕ σηκώνεται και παρουσιάζεται. Και απαντάει ο ομιλητής: “Α, εσείς το είπατε; Ε, τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία”», ανέφερε ο κ. Τσίπρας.

«Μήνυση δεν θα κάνω στον Άδωνι»

Στη συνέχεια, συνέδεσε το ανέκδοτο με την προσωπική επίθεση που, όπως είπε, δέχθηκε τις προηγούμενες ημέρες.

«Κάπως έτσι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, όταν με πήραν από το γραφείο μου να με ενημερώσουν: “Πρόεδρε, λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης”. Λέω: “Ποιος το είπε αυτό; Ο Άδωνις; Ε, τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία”», σημείωσε.

Ο πρώην πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να κινηθεί νομικά κατά του Άδωνι Γεωργιάδη, επιλέγοντας να απαντήσει με ειρωνικό τόνο.

«Μήνυση δεν θα κάνω στον Άδωνι. Αλλά λουλούδια θα του στείλω, γιατί κάθε φορά που μας βρίζει, ανεβαίνουμε και μία μονάδα στις δημοσκοπήσεις», είπε χαρακτηριστικά.

Το πρόβλημα της χώρας είναι ο αδωνισμός

Κλείνοντας την αναφορά του, ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι το ζήτημα δεν είναι προσωπικό, αλλά πολιτικό.

«Το πρόβλημα της χώρας και της πολιτικής τοξικότητας την οποία ζούμε δεν είναι ο Άδωνις, αλλά ο αδωνισμός», ανέφερε, προσθέτοντας: «Τι είναι ο αδωνισμός; Είναι μια πολιτική φιλοσοφία την οποία έχει επιλέξει, ευνοήσει και ενορχηστρώσει όχι ο Άδωνις, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης».

Πηγή: cnn.gr