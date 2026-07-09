Οι 11άδες του Γαλλία - Μαρόκο

Γνωστές έγιναν οι 11άδες του προημιτελικού Γαλλία - Μαρόκο

Έτοιμες για το μεγάλο ματς είναι Γαλλία και Μαρόκο, με τη νικήτρια ομάδα να περνά στους ημιτελικούς του Μουντιάλ.

Η Γαλλία από τη μία πλευρά παρατάσσεται με όλα της τα όπλα, ενώ για το Μαρόκο δεν αγωνίζεται ο Σαϊμπάρι, με τον Ουναΐ να παραμένει στην 11άδα.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

Γαλλία (Ντιντιέ Ντεσάν): Μενιάν, Κουντέ, Ουπαμεκανό, Σαλιμπά, Ντιν, Κονέ, Ραμπιό, Ντεμπελέ, Ολίσε, Ντουέ, Μπαπέ

Μαρόκο (Μοχάμεντ Ουαχμπί): Μπουνού, Χακίμι, Ντιόπ, Σαλάχ-Εντίν, Μαζραουί, Ελ Αϊναουί, Μπουαντί, Ντίαθ, Ουναΐ, Ελ Κανούς, Ταλμπί