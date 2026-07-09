Παναθηναϊκός: Οι όροι της οψιόν για Κρίστιανσεν και οι εξειδικευμένες εξετάσεις

Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν θα περάσει από εξειδικευμένες ιατρικές εξετάσεις, ενώ οι όροι της οψιόν αγοράς που θέτει ο Παναθηναϊκός εξασφαλίζουν τον σύλλογο σε όλα τα ενδεχόμενα.

Ο Παναθηναϊκός προχωρά στην απόκτηση του Βίκτορ Κρίστιανσεν από την Λέστερ, αφού η αγγλική ομάδα άλλαξε στάση και είναι πλέον διαλλακτική ως προς τον δανεισμό του με οψιόν αγοράς.

Το «Τριφύλλι» λοιπόν φρόντισε να εξασφαλίσει τα συμφέροντά του, αφού η οψιόν αυτή θα ενεργοποιηθεί εφόσον ο παίκτης αγωνιστεί τουλάχιστον στο 50% των αγώνων της ομάδας για 45+ λεπτά, με τις ολιγόλεπτες συμμετοχές του να μην προσμετρώνται.

Παράλληλα, για να ενεργοποιηθεί η συμφωνία, ο Δανός αμυντικός θα περάσει και από ειδικά τεστ εξειδικευμένου κέντρου στην Ιταλία, εκτός φυσικά από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις.

Ο Στέφανος Κοτσόλης είναι αυτός που δούλεψε μεθοδικά την συγκεκριμένη υπόθεση και κατάφερε να περιορίσει στο ελάχιστο το όποιο ρίσκο για τον σύλλογο, αφού εάν αποδειχθεί ότι ο παίκτης δεν έχει επανέλθει πλήρως τότε δεν θα πιάσει τις απαραίτητες συμμετοχές και τον Ιανουάριο θα αποκτηθεί άλλος παίκτης.

Εάν από την άλλη διαπιστωθεί ότι έχει επανέλθει, τότε οι «πράσινοι» θα έχουν αποκτήσει έναν ταλαντούχο παίκτη σε ιδανική ηλικία και με μεγάλη μεταπωλητική αξία, ενισχύοντας έτσι την ποιότητα του ρόστερ του.

Το Who is Who

Ο Κρίστιανσεν ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομών της Κοπεγχάγης και το καλοκαίρι του 2021 προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα, στην οποία αγωνιζόταν μέχρι τον Ιανουάριο του 2023. Στο διάστημα αυτό κατέγραψε 73 συμμετοχές, με απολογισμό 1 γκολ και 8 ασίστ, «αναγκάζοντας» την Λέστερ να δαπανήσει 14 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει.

Την σεζόν 2023-24 έπαιξε ως δανεικός στην Μπολόνια, μετρώντας 34 συμμετοχές με 4 ασίστ, ενώ στις «Αλεπούδες» έχει παίξει συνολικά 51 φορές, μοιράζοντας και 2 ασίστ. Την σεζόν που ολοκληρώθηκε ωστόσο ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς στο γόνατο και έμεινε έξω για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, καταγράφοντας μόλις 6 συμμετοχές.

Σε διεθνές επίπεδο μετράει 18 συμμετοχές με την Δανία, ενώ νωρίτερα είχε περάσει και από τα μικρότερα ηλικιακά κλιμάκια (Κ16, Κ17, Κ18, Κ19 και Κ21).

Η συνύπαρξη Κρίστιανσεν και Νίστρουπ στην Κοπεγχάγη

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Κρίστιανσεν έχει αγωνιστεί 10 φορές έως τώρα υπό τις οδηγίες του νυν προπονητή του Παναθηναϊκού, Γιάκομπ Νίστρουπ, κατά την διάρκεια της κοινής θητείας τους στην Κοπεγχάγη. Ο Δανός μπακ έπαιξε σε 5 ματς Πρωταθλήματος, πετυχαίνοντας και 1 γκολ, κατέγραψε 1 συμμετοχή στο Κύπελλο αλλά και 4 στο Champions League, απέναντι σε Μάντσεστερ Σίτι (2 ματς, έβγαλε όλο το 90λεπτο), Σεβίλλη (έβγαλε όλο το 90λεπτο) και Μπορούσια Ντόρτμουντ (έπαιξε για 32 λεπτά).