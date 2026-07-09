Δεν πάει στον Καναδά ο Αλκαράθ

Ανησυχητικά είναι τα νέα για τον Κάρλος Αλκαράθ, καθώς δεν θα αγωνιστεί ούτε στο επόμενο Masters.

O 23χρονος Ισπανός δεν είναι στην entry list του Μόντρεαλ (2-13/8), καθώς φαίνεται ότι δεν είναι έτοιμος μετά τον τραυματισμό στον καρπό που τον έχει κρατήσει εκτός δράσης από τον περασμένο Απρίλιο.

Ο Καρλίτος, πάντως, έχει ξεκινήσει ελαφριές προπονήσεις και γίνεται προσπάθεια να αγωνιστεί στο Σινσινάτι (13-23/8) και, φυσικά, στο US Open (30/8-13/9).

Ο νεαρός τενίστας έχει πέσει από την κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης λόγω της αποχής του από τα γήπεδα και αν ο Σάσα Ζβέρεφ περάσει στον τελικό του Wimbledon, θα βρεθεί πλέον στο Νο.3.