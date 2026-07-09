ΜΜΕ Σουηδίας: «Συμφώνησε με τον ΠΑΟΚ ο Τάχα Αλί»

Δημοσίευμα από την Σουηδία κάνει λόγο για τελικές συζητήσεις ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Μάλμε, προκειμένου ο Δικέφαλος να ντύσει στα «ασπρόμαυρα» τον Τάχα Άλι.

Σε πλήρη υλοποίηση βρίσκεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός του ΠΑΟΚ, καθώς μετά την απόκτηση του Άριτζ Ελουστόντο και με τον Μπαπτίστ Σανταμαρία να είναι προ των πυλών, δημοσίευμα από την Σουηδία βάζει στο «κάδρο» και τον Τάχα Άλι.

Το τελευταίο διάστημα, από πλευράς Δικεφάλου, υπήρχε η πληροφορία πως οι Θεσσαλονικείς έχουν βρει τον εκλεκτό για το αριστερό φτερό της επίθεσης και έχουν καταθέσει πρόταση για την απόκτησή του.

Σημερινό (9/7) ρεπορτάζ από την Σουηδία έρχεται να δώσει νέες λεπτομέρειες, καθώς αποκαλύπτει πως ο 28χρονος μεσοεπιθετικός της Μάλμε αποτελεί τον μεταγραφικό στόχο των «ασπρόμαυρων», σημειώνοντας πως η υπόθεση βρίσκεται στην τελική ευθεία.

Περισσότερα σε λίγο...