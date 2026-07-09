Βασικός σε φιλικό της Σπόρτινγκ ο Μάνγκας, που θέλει ο Παναθηναϊκός (pic)

Ο Ρικάρντο Μάνγκας, που αποτελεί στόχο του Παναθηναϊκού, ήταν βασικός στο σημερινό φιλικό παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα που έδωσε η Σπόρτιγνκ Λισαβόνας.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε αναζήτηση αριστερού μπακ και οι δύο ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στο προσκήνιο είναι οι Βίκτορ Κρίστιανσεν και Ρικάρντο Μάνγκας.

Ο Πορτογάλος λοιπόν είχε σήμερα συμμετοχή σε φιλικό παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα που έδωσε η Σπόρτινγκ Λισαβόνας απέναντι στην Τορένσε, ξεκινώντας στην αρχική ενδεκάδα των «Λιονταριών».

Για την ιστορία, το ματς διήρκησε δύο 40λεπτα, με την Σπόρτινγκ να επικρατεί με 2-0.

Η ενδεκάδα της Σπόρτινγκ:

📋 11 Inicial: João Virgínia, Eduardo Felicíssimo, Eduardo Quaresma, Ricardo Mangas, Souleymane Faye, Sergi Altimira, Flávio Gonçalves, Geny Catamo, Issa Doumbia, Gabriel Silva e Pedro Gonçalves. pic.twitter.com/a18Z3C1P0x — Sporting CP (@SportingCP) July 9, 2026

Το Who is Who

Ο Μάνγκας ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδημίες της Φερέιρας και το 2009 «μεταπήδησε» σε αυτές της Μπενφίκα, παίζοντας κατά σειρά σε Κ15, Κ17 και Κ19. Ακολούθησε ένας δανεισμός στην Τοντέλα για μισή σεζόν το 2016 (έπαιξε και εκεί στην Κ19), ενώ ακολούθως βρέθηκε στην δεύτερη ομάδα της Μπενφίκα.

Από τους «Αετούς» αποχώρησε οριστικά το 2017, με την Ντεπορτίβο Άβες να τον αποκτά και να τον παραχωρεί… μέρες μετά ως δανεικό στην Μιραντέλα, εκεί όπου ο Μάνγκας κατέγραψε μόλις 1 συμμετοχή.

Με την Κ23 της Άβες έπαιξε 22 φορές (με 5 γκολ και 1 ασίστ) και το 2020 προωθήθηκε και στην πρώτη ομάδα, καταγράφοντας άλλες 20 συμμετοχές, με απολογισμό 1 γκολ. Το καλοκαίρι του ίδιου έτους τον αγόρασε η Μποαβίστα, στην οποία άνηκε έως το 2023, έχοντας ενδιάμεσα κι έναν δανεισμό στην γαλλική Μπορντό. Στην πορτογαλική ομάδα έπαιξε 61 φορές (8 γκολ - 2 ασίστ) και στην Γαλλία άλλες 30 (3 γκολ - 2 ασίστ), με τις επιδόσεις του να κάνουν την Βιτόρια Γκιμαράες να τον αγοράσει έναντι 900 χιλ. ευρώ.

Μετά από μια εξαιρετική σεζόν με 38 εμφανίσεις, 5 γκολ και 10 ασίστ πήρε μεταγραφή 2 εκατ. ευρώ στην Σπαρτάκ Μόσχας, με την οποία έπαιξε 19 φορές και πέτυχε 3 γκολ, προτού τον αγοράσει για 321 χιλ. ευρώ η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, το καλοκαίρι του 2025. Με τα «Λιοντάρια» έχει παίξει 23 φορές σε όλες τις διοργανώσεις, μετρώντας 2 γκολ και 2 ασίστ.

Σε διεθνές επίπεδο έχει περάσει από τις Κ15, Κ16 και Κ17 της Πορτογαλίας, δίχως όμως να κληθεί ποτέ στην πρώτη ομάδα.