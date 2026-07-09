Η κλήρωση της Super League 2026-27 ζωντανά από τη Nova

Ζωντανά την Πέμπτη 16 Ιουλίου η διαμόρφωση του προγράμματος των 26 αγωνιστικών. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Η αντίστροφη μέτρηση για τη Stoiximan Super League της σεζόν 2026-27 αρχίζει και επίσημα την Πέμπτη 16 Ιουλίου, με την κλήρωση του νέου πρωταθλήματος να μεταδίδεται ζωντανά από το Novasports. Η εκδήλωση θα αρχίσει στις 21:00 και θα προβληθεί από το Novasports Start, ενώ θα υπάρχει παράλληλη ελεύθερη διαδικτυακή μετάδοση μέσω του επίσημου καναλιού του Novasports στο YouTube.

Η κλήρωση αφορά στο 21ο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League και θα πραγματοποιηθεί στο BLE Azure, στον Άλιμο, παρουσία εκπροσώπων των ομάδων, στελεχών της διοργανώτριας αρχής και προσκεκλημένων από τον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Από τη διαδικασία θα προκύψει το πλήρες πρόγραμμα των 26 αγωνιστικών της κανονικής περιόδου, με τις 14 ομάδες να μαθαίνουν τη σειρά των αντιπάλων τους και τη διαδρομή που θα ακολουθήσουν από την πρεμιέρα έως την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης έχουν αναλάβει η Λίλα Κουντουριώτη και ο Γιαννίκος Δούσκας. Το δημοσιογραφικό μέρος της μετάδοσης θα καλύψουν οι Αποστόλης Λάμπος, Διονύσης Στρούμπος και Γιώργος Βασιλείου, οι οποίοι θα βρίσκονται στον χώρο της κλήρωσης για το ρεπορτάζ, τις πρώτες αντιδράσεις και τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των συλλόγων.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα ακολουθήσουν δηλώσεις και σχόλια των παρευρισκομένων σχετικά με το πρόγραμμα που θα έχει διαμορφωθεί, τις πρώτες αγωνιστικές, τα μεγάλα παιχνίδια και τις ημερομηνίες που θα αποκτήσουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια της νέας σεζόν.

Στην κληρωτίδα θα μπουν 14 ομάδες: η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Άρης, ο Λεβαδειακός, ο ΟΦΗ, ο Βόλος ΝΠΣ, ο Ατρόμητος, η Κηφισιά, ο Αστέρας Ακτωρ, ο Παναιτωλικός, η Καλαμάτα και ο Ηρακλής.

Η έναρξη της Super League 2026-27 έχει προγραμματιστεί για τις 22 Αυγούστου.

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