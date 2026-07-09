Παναθηναϊκός: Επαγγελματικό συμβόλαιο και για τον Χαντζάρα

Το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, διάρκειας έως το 2029, υπέγραψε σήμερα και ο Σεραφείμ Χαντζάρας.

Μετά τον Κωνσταντίνο Αργυρόπουλο, ο Παναθηναϊκός φρόντισε να «δέσει» μέχρι το 2029 ένα ακόμα ταλέντο του. Ο λόγος για τον Σεραφείμ Χαντζάρα, που έβαλε την υπογραφή του στο πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιό του και θα αγωνίζεται φέτος στην Κ19.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Σεραφείμ Χαντζάρα. Ο Χαντζάρας θα φοράει τα πράσινα μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Ο νεαρός δεξιός μπακ γεννήθηκε στην Αθήνα στις 13 Ιανουαρίου 2007 και άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο σε ηλικία 4 ετών στον Γ.Σ. Αργυρούπολης. Το 2020 ήρθε στον Παναθηναϊκό και από τότε έχει αγωνιστεί σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες της ακαδημίας ενώ τη σεζόν που ξεκινάει θα αγωνίζεται στην Κ19.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του πρώτου του επαγγελματικού συμβολαίου, ο Σεραφείμ Χαντζάρας ανέφερε:

«Η υπογραφή του πρώτου μου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Παναθηναϊκό αποτελεί την πραγματοποίηση ενός μεγάλου ονείρου και ταυτόχρονα την αρχή μιας νέας πρόκλησης στην καριέρα μου. Ευχαριστώ θερμά τον σύλλογο για την εμπιστοσύνη που δείχνει στο πρόσωπό μου. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, δουλεύοντας καθημερινά με αφοσίωση και συνέπεια, ώστε να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις και να συμβάλω στην επίτευξη των στόχων της ομάδας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την οικογένειά μου και όλους τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου και πίστεψαν σε εμένα σε κάθε βήμα αυτής της διαδρομής».».