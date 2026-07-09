Παναθηναϊκός: Υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο ο Αργυρόπουλος

Ο Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, το οποίο θα τον κρατήσει στην ομάδα μέχρι το 2029.

Το «Τριφύλλι» συνεχίζει να… δένει στην ομάδα όλα τα νεαρά ταλέντα που πιστεύει ότι μπορούν να προσφέρουν σε βάθος χρόνου, προσφέροντας έτσι επαγγελματικό συμβόλαιο με διάρκεια έως το 2029 και στον Κωνσταντίνο Αργυρόπουλο, 18χρονο μεσοεπιθετικό.

Ο ταλαντούχος άσος βρίσκεται στον σύλλογο από το 2020 και έχει αγωνιστεί σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες της Ακαδημίας, ενώ φέτος θα παίξει στην Κ19.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Κωνσταντίνο Αργυρόπουλο. Ο Αργυρόπουλος θα φοράει τα πράσινα μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός γεννήθηκε στην Αθήνα στις 19 Απριλίου 2008 και άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο σε ηλικία 6 ετών στον Ατρόμητο Χαλανδρίου. Το 2020 ήρθε στον Παναθηναϊκό και από τότε έχει αγωνιστεί σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες της ακαδημίας ενώ τη σεζόν που ξεκινάει θα αγωνίζεται στην Κ19.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του πρώτου του επαγγελματικού συμβολαίου, ο Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος ανέφερε:

«Η υπογραφή του πρώτου μου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Παναθηναϊκό αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή στην ποδοσφαιρική μου πορεία και ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη διοίκηση, το προπονητικό επιτελείο και όλους τους ανθρώπους του συλλόγου για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στο πρόσωπό μου. Από την πλευρά μου, υπόσχομαι ότι θα δουλεύω καθημερινά με αφοσίωση, ταπεινότητα και σκληρή προσπάθεια, ώστε να δικαιώσω αυτή την ευκαιρία και να βοηθήσω τον Παναθηναϊκό να πετυχαίνει τους στόχους του. Ένα μεγάλο ευχαριστώ ανήκει επίσης στην οικογένειά μου και σε όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μου και με στήριξαν σε κάθε βήμα αυτής της διαδρομής».».