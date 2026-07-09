Σε νέα εποχή η ΑΕΛ με Στυλιανό - «Έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος – Σταματούν τα λόγια αρχίζει η δουλειά»

Νέα σελίδα γυρίζει από σήμερα η ΠΑΕ ΑΕΛ, με τους αδελφούς Νταβέλη να παραδίδουν τα ηνία στον Ζήση Στυλιανό.

Ο Ζήσης Στυλιανός είναι ο νέος μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΑΕΛ και παρουσιάστηκε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου, έχοντας δίπλα του τους αδελφούς Νταβέλη, αλλά και τους Σωτήρη Κυργιάκο και Μάκη Μπελεβώνη, που θα έχουν ρόλο στο ποδοσφαιρικό τμήμα.

Το λόγο πήρε πρώτος ο μέχρι πρότινος ισχυρός άνδρας των «βυσσινί» Αχιλλέας Νταβέλης, μιλώντας για πολυσήμαντο έργο τετραετίας από πλευράς της οικογένειας του, το οποίο ωστόσο έφτασε στο τέλος του λόγω έλλειψης αποθεμάτων, τόσο σε οικονομικό όσο και ψυχολογικό επίπεδο. Παράλληλα, έστειλε ενωτικό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, ζητώντας από τους πολίτες, αλλά και την επιχειρηματική κοινότητα της πόλης να σταθούν στο πλευρό του Ζήση Στυλιανού.

Σε παρόμοιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο νέος μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ, ο οποίος εμφανίστηκε μετρημένος στα λόγια του. Αρχικά αναγνώρισε τις προσπάθειες της απερχόμενης διοίκησης, και στη συνέχεια μίλησε με τη σκληρή γλώσσα της αλήθειας. Μεταξύ άλλων τόνισε πως έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος, ότι το ρόστερ είναι περιορισμένο και πως δεν υπάρχει αγωνιστικός σχεδιασμός.

Συμπλήρωσε αναφέροντας πως δεν πρόκειται να υποσχεθεί εύκολες επιτυχίες, ωστόσο εγγυήθηκε ότι θα λέει πάντοτε την αλήθεια, στεκόμενος στην αξία της εμπιστοσύνης. Εν συνεχεία, ζήτησε από τον κόσμο να τον κρίνει δίκαια, σύμφωνα με τις πράξεις του, ενώ ολοκλήρωσε το λόγο του, μιλώντας για τα εισιτήρια διαρκείας, η καμπάνια των οποίων ξεκινά από σήμερα.

Σε αυτό το πλαίσιο γνωστοποίησε πως οι παλιοί κάτοχοι θα μπορούν να ανανεώσουν με τις ίδιες τιμές που απολάμβαναν πριν, ενώ το μήνυμα του ήταν ξεκάθαρο: «Από σήμερα σταματούν τα λόγια, από σήμερα αρχίζει η δουλειά. Γιατί όλοι είμαστε περαστικοί. Η ΑΕΛ ήταν εδώ πριν από εμάς, θα είναι εδώ και μετά από εμάς».