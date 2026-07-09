GM Εφές για Όσμαν: «Στον Παναθηναϊκό μάς ξεκαθάρισαν ότι δεν θα τον αφήσουν να φύγει»

Ο General Manager της Αναντόλου Εφές Αλπέρ Γιλμάζ αποκάλυψε πως ο Τζέντι Όσμαν παραμένει κανονικά στα πλάνα του Παναθηναϊκού, καθώς ανέφερε πως οι «πράσινοι» ξεκαθάρισαν ότι δεν σκοπεύουν να τον παραχωρήσουν.

Το όνομα του Τζέντι Όσμαν... παίζει στα ρεπορτάζ πολλών ευρωπαϊκών ομάδων το τελευταίο διάστημα, με τις δυο τουρκικές ομάδες, Φενέρ και Εφές να περιμένουν στην γωνία για τον Τούρκο άσο.

Ωστόσο ο General Manager της Αναντόλου Εφές, Αλπέρ Γιλμάζ σε δηλώσεις του αποκάλυψε πως ο Παναθηναϊκός δεν εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησής του. Ο Γιλμάζ επιβεβαίωσε ότι υπήρξε επικοινωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, με τους ανθρώπους του «τριφυλλιού» να ξεκαθαρίζουν πως ο διεθνής φόργουορντ δεν παραχωρείται, καθώς δεσμεύεται με συμβόλαιο, το οποίο δεν περιλαμβάνει ρήτρα αποδέσμευσης.

“Ποια ομάδα δεν θα ήθελε τον Τζέντι Όσμαν; Αυτή τη στιγμή, όμως, έχει ενεργό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Όταν μιλήσαμε με τους ανθρώπους του συλλόγου, μας είπαν ξεκάθαρα ότι δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να τον αφήσουν να φύγει”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρόλα αυτά, ο GM της Εφές δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αλλαγής των δεδομένων στο μέλλον, σημειώνοντας πως η τουρκική ομάδα θα παρακολουθεί την περίπτωση του παίκτη. «Δεν γνωρίζουμε αν οι συνθήκες θα αλλάξουν μέσα στην επόμενη ώρα ή τον επόμενο μήνα. Παρακολουθούμε την κατάσταση του Τσέντι στιγμή προς στιγμή. Αν προκύψει η δυνατότητα να τον αποκτήσουμε, φυσικά και θα είμαστε πολύ χαρούμενοι», δήλωσε.