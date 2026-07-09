Παραμένει στον Πανσερραϊκό ο Αλέξανδρος Σαλβάνος

Κάτοικος Σερρών παραμένει ο Αλέξανδρος Σαλβάνος

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Η ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας με τον νεαρό ποδοσφαιριστή της ομάδας μας Αλέξανδρο Σαλβάνο, ο οποίος θα συνεχίσει να φοράει την φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος… στον δρόμο για την επιστροφή της ομάδας μας στην Super League.

Ο 20χρονος(03/06/2006) πλέον μεσοεπιθετικός που υπέγραψε το 2024 το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, αγωνιζόταν κυρίως με την ομάδα Κ19 στο πρωτάθλημα της Super League, ενώ έκανε και την πρώτη του συμμετοχή.

Αλέξανδρε, καλή επιτυχία."

