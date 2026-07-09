Παραμένει στον Ολυμπιακό ο Κόρι Τζόσεφ

Παίκτης του Ολυμπιακού και τη νέα αγωνιστική περίοδο θα παραμείνει ο Κόρι Τζόσεφ, με τις δυο πλευρές θα ανανεώσουν την συνεργασία τους.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τον σχεδιασμό του ρόστερ του για τη νέα αγωνιστική χρονιά, με τους «ερυθρόλευκους» να ολοκληρώνουν μια - μια τις κινήσεις τους.

Οι Πειραιώτες συμφώνησαν με τον Κόριο Τζόσεφ για ανανέωση συνεργασίας και έτσι οι δυο πλευρές θα συνεχίσουν μαζί και τη νέα χρονιά. Ο Ολυμπιακός ενεργοποίησε το δεύτερου έτος του συμβολαίου του Καναδού ψηλού, με τον Τζόσεφ να παραμένει στο λιμάνι και τη νέα σεζόν.

Την περασμένη σεζόν ο Τζόσεφ ήρθε μεσούσης της χρονιάς στους «ερυθρόλευκους» και προσαρμόστηκε άμεσα στις απαιτήσεις της ομάδας και του Γιώργου Μπαρτζώκα, παίζοντας κομβικό ρόλο σε Final-4 και πρωτάθλημα.