Τσάλοβ: Οι πρώτες δύσκολες στιγμές μετά το χειρουργείο (pic)

Τις πρώτες στιγμές μετά το χειρουργείο περιέγραψε ο Φιόντορ Τσάλοβ, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Telegram.

Ο Ρώσος φορ μετά τη χειρουργική επέμβαση που υποβλήθηκε στο μηνίσκο στο Λονδίνο, ξεκινάει τον... δρόμο της αποκατάστασης, περιγράφοντας τις πρώτες στιγμές μετά το χειρουργείο.

Δύσκολες ώρες για κάθε άνθρωπο, τις οποίες «εξομολογήθηκε» μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Telegram, μόλις λίγες μέρες μετά τον τραυματισμό του στο πρώτο φιλικό του ΠΑΟΚ επί ολλανδικού εδάφους με αντίπαλο τη Μπέβερεν.

Μέσα από το μήνυμά του αποκάλυψε πως η πραγματικότητα μετά την επέμβαση αποδείχθηκε πολύ πιο απαιτητική από ό,τι περίμενε αρχικά. Όπως υπογράμμισε, αμέσως μετά την επέμβαση αισθανόταν αρκετά καλά, σε σημείο που πίστεψε πως θα μπορούσε να πάρει εξιτήριο ήδη από την επόμενη ημέρα. Ωστόσο, όσο περνούσαν οι ώρες και μειωνόταν η δράση των παυσίπονων, η εικόνα άλλαξε αισθητά.

Η αποκατάσταση ξεκίνησε για τον Ρώσο φορ, με ασκήσεις, οι οποίες μπορεί να φαίνονται απλές, αποδεικνύονται όμως ιδιαίτερα επώδυνες για τον ίδιο. «Σήμερα (σ.σ. χθες) μου έδωσαν το πρόγραμμα με τις υποχρεωτικές ασκήσεις για το γόνατο. Ακόμα και οι πιο βασικές κινήσεις είναι επώδυνες». Στόχος είναι πλέον η σταδιακή επιστροφή του στη δράση, ακολουθώντας πιστά το πρόγραμμα που έχουν καταρτίσει οι γιατροί που έκαναν την εγχείρηση στο Λονδίνο.

Αναλυτικά το μήνυμα του Ρώσου:

«Χθες, αμέσως μετά την επέμβαση, είχα την παραπλανητική αίσθηση ότι θα μπορούσα να πάρω εξιτήριο ακόμη και σήμερα.

Αυτό το συναίσθημα τελείωσε στις 4 τα ξημερώματα, μόλις σταμάτησε η δράση των παυσίπονων. Και ήδη σήμερα το μεσημέρι σκέφτηκα πως καλύτερα να μείνω ακόμη ένα βράδυ στο νοσοκομείο, γιατί ο πόνος μετά την επέμβαση (αν και σχετικά μικρή) είναι αρκετά έντονος.

Σήμερα κιόλας μου έδωσαν ένα φυλλάδιο με τις υποχρεωτικές ασκήσεις για το γόνατο. Ακόμα και οι πιο απλές κινήσεις προκαλούν πόνο. Θα παρακολουθώ πώς εξελίσσεται η κατάσταση και οι αλλαγές, και ίσως τις καταγράφω εδώ. Ίσως βοηθήσει κάποιον που θα βρεθεί αντιμέτωπος με έναν τραυματισμό στο γόνατο (αν και εύχομαι να μη χρειαστεί σε κανέναν – να είστε όλοι υγιείς.

Όπως πάντα, γραμμένο… στο γόνατο».