A Bola: «Δίνει τριετές συμβόλαιο στον Μάνγκα ο Παναθηναϊκός»

Η πορτογαλική «A Bola» υποστηρίζει πως ο Παναθηναϊκός προσφέρει τριετές συμβόλαιο στον Ρικάρντο Μάνγκας, ενώ υποστηρίζει πως οι απαιτήσεις της Σπόρτινγκ θα είναι κοντά στα 2 εκατ. ευρώ.

Ο Ρικάρντο Μάνγκας είναι ο παίκτης που έχουν ξεχωρίσει οι «πράσινοι» για την θέση του αριστερού μπακ, με την ομάδα να επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον για τον 28χρονο Πορτογάλο αλλά να ξεκαθαρίζει πως ακόμη δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη πρόταση για την απόκτησή του.

Στην Πορτογαλία ωστόσο παραθέτουν διαφορετικές πληροφορίες, με την «Record» να κάνει λόγο για πρόταση 3 εκατ. ευρώ προς την Σπόρτινγκ Λισαβόνας και την «A Bola» να υποστηρίζει ότι το «Τριφύλλι» προσφέρει τριετές συμβόλαιο στον ποδοσφαιριστή, ενώ έχει ως εναλλακτική τον Καμπίνι της Μόλντε.

Το δημοσίευμα της «A Bola»:

«Ο Ρικάρντο Μάνγκας, όπως αποκάλυψε πρώτο το A BOLA το πρωί της Πέμπτης, βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα του Παναθηναϊκού. Οι «πράσινοι» της Αθήνας είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν στον αριστερό μπακ συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών.

Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται επίσης ο Νοτιοαφρικανός Καμπίνι, ο οποίος αγωνίζεται στη νορβηγική Μόλντε, ωστόσο η συγκεκριμένη περίπτωση θεωρείται πιο δύσκολη για τους «πράσινους».

Η Σπόρτινγκ εμφανίζεται θετική στο ενδεχόμενο παραχώρησης του Μάνγκας έναντι ποσού που θα κυμαίνεται κοντά στα 2 εκατ. ευρώ. Μια τέτοια συμφωνία θα απέφερε σημαντικό οικονομικό κέρδος στον πορτογαλικό σύλλογο, ο οποίος είχε αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή το περασμένο καλοκαίρι από τη Σπαρτάκ Μόσχας έναντι μόλις 320.000 ευρώ.

Προς το παρόν, πάντως, η ολοκλήρωση της μεταγραφής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το κατάλληλο χρονικό σημείο. Με τον Μάξι Αραούχο να απουσιάζει ακόμη λόγω της άδειας που έχει μετά τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, μένει να φανεί πότε η διοίκηση της Σπόρτινγκ θα είναι διατεθειμένη να παραχωρήσει τον Μάνγκας και αν ο Παναθηναϊκός θα φτάσει τελικά στα οικονομικά δεδομένα που αξιώνει ο πορτογαλικός σύλλογος».