Ένταση στη συνέντευξη Τύπου του Ντίαθ πριν τη Γαλλία (vid)

Απίστευτο σκηνικό στην αίθουσα Τύπου, με δύο δημοσιογράφους να έρχονται σε έντονη αντιπαράθεση την ώρα που μιλούσε ο Μπραχίμ Ντίαθ, αφήνοντας άφωνους τους παρευρισκόμενους.

Την ώρα που ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης και παίκτης των «Λιονταριών του Άτλαντα» απαντούσε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, δύο εκπρόσωποι του Τύπου άρχισαν να διαπληκτίζονται έντονα, με το σκηνικό να τραβά αμέσως όλα τα βλέμματα.

Η ένταση ανάμεσα στους δύο δημοσιογράφους διέκοψε τη ροή της συνέντευξης, με τους παρευρισκόμενους να παρακολουθούν έκπληκτοι το περιστατικό. Χρειάστηκε η παρέμβαση των υπευθύνων ώστε να πέσουν οι τόνοι και να συνεχιστεί κανονικά η διαδικασία.

Ο Ντίαθ, εμφανώς αμήχανος από όσα συνέβαιναν μπροστά του, αντιμετώπισε το περιστατικό με ένα διστακτικό χαμόγελο, περιμένοντας να αποκατασταθεί η τάξη.

Τελικά, η στιγμή που προοριζόταν για τον Μαροκινό διεθνή μετατράπηκε σε ένα απρόσμενο επεισόδιο, με τους δύο δημοσιογράφους να καταφέρνουν να κλέψουν την παράσταση από τον μεγάλο πρωταγωνιστή.

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