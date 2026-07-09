Καρυστιανού κατά Γεωργιάδη για βέτο στο ΝΑΤΟ και ποινικούς κώδικες

Με αιχμηρή ανάρτησή της, η Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», απαντά στον Άδωνι Γεωργιάδη, ανοίγοντας δύο μέτωπα: το πρώτο για τη δυνατότητα άσκησης ελληνικού βέτο στην ίδρυση δύο νέων νατοϊκών στρατηγικών κέντρων στην Τουρκία και το δεύτερο για τις αναφορές του υπουργού Υγείας στους ποινικούς κώδικες του 2019 και τον Αλέξη Τσίπρα.

Η Μαρία Καρυστιανού, μέσω της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», στρέφεται κατά του Άδωνι Γεωργιάδη, υποστηρίζοντας ότι η συζήτηση για τους ποινικούς κώδικες δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε όσα εκείνος ανέφερε για τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά πρέπει να ανοίξει συνολικά, με πλήρη διερεύνηση των αλλαγών και των προσώπων που, όπως αναφέρει, ενδέχεται να ωφελήθηκαν.

Η απάντηση για τα νατοϊκά κέντρα

Στο πρώτο σκέλος της παρέμβασής της, η Μαρία Καρυστιανού αναφέρεται στην ίδρυση δύο νέων νατοϊκών στρατηγικών κέντρων στην Τουρκία, με έδρα την Κωνσταντινούπολη και τα Άδανα.

Όπως υποστηρίζει, τα συγκεκριμένα κέντρα θα ενισχύσουν τον ρόλο και την επιρροή της Τουρκίας σε περιοχές κομβικής σημασίας για την Ελλάδα, αφήνοντας αιχμές κατά του Άδωνι Γεωργιάδη για «άγνοια» σχετικά με τη δυνατότητα ελληνικού βέτο.

Οι Ποινικοί Κώδικες του 2019

Το δεύτερο και βαρύτερο σκέλος της ανάρτησης αφορά τους ποινικούς κώδικες που ψηφίστηκαν το 2019, στο τέλος της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» σημειώνει ότι ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στη μετατροπή του αδικήματος της δωροδοκίας υπαλλήλου για πράξη αντίθετη στα καθήκοντά του από κακούργημα σε πλημμέλημα, όμως, όπως υποστηρίζει, παρέλειψε άλλα κρίσιμα σημεία των αλλαγών.

Η ίδια κάνει λόγο για «στοχευμένες αλλαγές» που, κατά την ανάρτησή της, πρέπει να ερευνηθεί ποιους εξυπηρέτησαν.

Οι αιχμές για υποθέσεις παραγραφής

Η Μαρία Καρυστιανού αναφέρεται ειδικά σε διατάξεις που, όπως υποστηρίζει, οδήγησαν σε παραγραφή υποθέσεων ή διευκόλυναν την απαλλαγή κατηγορουμένων.

Στο πλαίσιο αυτό, φέρνει στο προσκήνιο την υπόθεση του Νίκου Γεωργιάδη, υποστηρίζοντας ότι απαλλάχθηκε λόγω παραγραφής μετά τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα.

Παράλληλα, αναφέρεται και σε διάταξη του νέου κώδικα ποινικής δικονομίας, σύμφωνα με την οποία, όπως σημειώνει, ο Άρειος Πάγος μπορούσε να κηρύσσει μια υπόθεση παραγεγραμμένη χωρίς να απαιτείται η αίτηση αναίρεσης να είναι ουσιαστικά βάσιμη.

«Να ερευνηθεί ποιους εξυπηρέτησαν»

Η ανάρτηση καταλήγει με αίτημα πλήρους διερεύνησης. Η Μαρία Καρυστιανού ζητά να αποσαφηνιστεί ποιοι ωφελήθηκαν από τις συγκεκριμένες αλλαγές στον ποινικό κώδικα και στον κώδικα ποινικής δικονομίας.

Όπως αναφέρει, ο ελληνικός λαός πρέπει να γνωρίζει ποιους εξυπηρέτησαν οι επίμαχες διατάξεις, ενώ ζητά να τοποθετηθούν και τα μέλη των νομοπαρασκευαστικών επιτροπών.

Η ανάρτηση Καρυστιανού

«Η πρώτη για την άγνοια του περί της δυνατότητας βέτο της Ελλάδος στην ίδρυση δύο νέων Νατοϊκών στρατηγικών κέντρων στην Τουρκία, με έδρα στην Κωνσταντινούπολη και τα Άδανα, τα οποία θα ενισχύσουν κατακόρυφα την επιρροή και τον ρόλο της Τουρκίας σε περιοχές κομβικής σημασίας για την Ελλάδα∙ και

Η δεύτερη ότι σε όσα καταλόγισε στον Πρώην ΠΘ, Αλέξη Τσίπρα περί χρηματισμού κατά τη σύνταξη των Ποινικών Κωδίκων το 2019 με Υπουργό Δικαιοσύνης τον Μιχάλη Καλογήρου, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε μόνο την σκανδαλώδη μετατροπή του εγκλήματος της δωροδοκίας υπαλλήλου για πράξη αντίθετη στα καθήκοντά του από κακούργημα σε πλημμέλημα, και μάλιστα για μόλις 4 μήνες (!) από τον Ιούλιο μέχρι τον Νοέμβριο. Από αυτήν την “αλλαγή” εξυπηρετήθηκαν συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι- φημολογείται μάλιστα ότι έτσι απαλλάχθηκε λόγω παραγραφής και πασίγνωστος μεγαλοσχήμονας επιχειρηματίας. Παρέλειψε όμως ο κ. Γεωργιάδης να αναφέρει ότι:

(α) με τον ίδιο ακριβώς Ποινικό Κώδικα της Κυβέρνησης Τσίπρα στο τέλος της θητείας του (ν. 4619/2019), καταργήθηκε η αναστολή της παραγραφής του προϊσχύσαντος ΠΚ για το πλημμέλημα της παιδεραστίας – ασέλγειας σε βάρος ανηλίκων άνω των 15 ετών έναντι αμοιβής, αλλαγή, με βάση την οποία 6 μήνες μετά, στα τέλη του 2019, ο από τα μαθητικά χρόνια επιστήθιος φίλος του Πρωθυπουργού και επί δεκαετίες σύμβουλος του, Νίκος Γεωργιάδης απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες για κατ’ εξακολούθηση ασέλγεια σε βάρος ανηλίκων έναντι αμοιβής για τις οποίες κατηγορούνταν, όχι βέβαια στην ουσία, αλλά ακριβώς ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ με βάση αυτήν την τροποποίηση του ΠΚ που μείωσε την προστασία των ανηλίκων που πέφτουν θύματα τόσο αποτρόπαιων εγκληματικών πράξεων∙

(β) επίσης, με τον νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας της Κυβέρνησης Τσίπρα στο τέλος της θητείας του (ν. 4620/2019), προβλέφθηκε σκανδαλωδώς – πριν η διάταξη αλλάξει και πάλι 4 μήνες μετά (!) – ότι ο Άρειος Πάγος μπορούσε να κηρύσσει μια υπόθεση παραγεγραμμένη, χωρίς να απαιτείται η αίτηση αναίρεσης του καταδικασμένου να είναι καν βάσιμη (!) Με απλά λόγια, αρκούσε η αίτηση να είναι τυπικά παραδεκτή, χωρίς να είναι και ουσιαστικά βάσιμη, ώστε να απαλλαγεί ο κατηγορούμενος λόγω παραγραφής. Και από αυτήν την “τροποποίηση” που προκάλεσε τις αντιδράσεις του νομικού κόσμου εξυπηρετήθηκαν συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι, ενώ με βάση αυτήν απαλλάχθηκε λόγω παραγραφής και άλλος μεγαλοσχήμονας επιχειρηματίας!

Για να είναι ενήμερος ο ελληνικός λαός πρέπει να ερευνηθεί ποιους εξυπηρέτησαν συγκεκριμένα, αυτές οι αντίθετες προς το κοινό περί δικαίου αίσθημα στοχευμένες αλλαγές του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Με ενδιαφέρον αναμένουμε να ακούσουμε τις απόψεις των μελών των Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών για την αλλαγή του ΠΚ και του ΚΠΔ που θα αναγνώσετε εδώ:

Και βέβαια αναμένουμε και την άποψη του κ. Παναγιώτη Λυμπερόπουλου, νυν Πρόεδρου του Αρείου Πάγου, ο οποίος έλαβε γνώση των παραπάνω αφού ορίστηκε μέσα σε ένα μόλις μήνα, δηλαδή τον Αύγουστο του 2019, επί θητείας της ΝΔ, Μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την εκ νέου τροποποίηση του ΠΚ».

Πηγή: newsit.gr