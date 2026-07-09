Magic Euroleague στις 21:00 με βόμβες εντός κι εκτός γηπέδων: Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος ανακοινώνει τα επόμενα βήματα

Έχει κι απόψε εκπομπή γιατί οι εξελίξεις τρέχουν και οι ειδήσεις έρχονται βροχή. Και απόψε στις 21:00, όλοι βλέπουν Magic Euroleague!

Οι μεγάλες μεταγραφές έρχονται η μία μετά την άλλη, αλλά «βόμβες» πέφτουν κι έξω από τα παρκέ με τις εξελίξεις με Προμηθέα και Λιόλιο να είναι ραγδαίες. Το SDNA εννοείται ότι είναι πάντα πανέτοιμο. Ετσι, λοιπόν, και σήμερα το βράδυ υπάρχει εκπομπή. Υπάρχει «Magic Euroleague» στις 21.00 με το περιεχόμενο να είναι κάτι παραπάνω από «καυτό».

Μείνετε συντονισμένοι, μία ακόμη πλούσια εκπομπή έρχεται στη Web Tv του SDNA.

Με καλεσμένο στο ξεκίνημα της εκπομπής τον Μιχάλη Δημητρακόπουλο, τον νομικό που ηγήθηκε της υπόθεσης κάθαρσης του ελληνικού μπάσκετ, η εκπομπή έρχεται εκτάκτως σήμερα γιατί έχει ειδήσεις και… μπόμπες!

Τι ακολουθεί; Ποιες είναι οι νομικές κινήσεις που οδηγούν στον γκρεμό τον Λιόλιο και τον Προμηθέα ολοταχώς προς τις χαμηλότερες κατηγορίες;