«Μίντλεσμπορο και Μπλάκμπερν ενδιαφέρονται για τον Πένραϊς»

Ενδιαφέρον για την απόκτηση του Τζέιμς Πένραϊς έχουν δείξει η Μίντλσμπορο και η Μπλάκμπερν, σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Νησί

Στο στόχαστρο ομάδων του Νησιού φέρεται να είναι ο Τζέιμς Πένραϊς της ΑΕΚ. Συγκεκριμένα, ο Βρετανός δημοσιογράφος Μπεν Τζέικομπς υποστηρίζει ότι η Μίντλεσμπρο και η Μπλάκμπερν έχουν ρωτήσει την Ένωση για τον Σκωτσέζο αριστερό μπακ.

Παράλληλα, ο Τζέικομπς προσθέτει πως ο παίκτης αρέσει και στην Ρέιντζερς, η οποία ωστόσο από την πλευρά της δεν έχει ακόμα προσεγγίσει επίσημα την ΑΕΚ για τον Τζέιμς Πένραϊς.