«Μίντλεσμπορο και Μπλάκμπερν ενδιαφέρονται για τον Πένραϊς»

Στο στόχαστρο ομάδων του Νησιού φέρεται να είναι ο Τζέιμς Πένραϊς της ΑΕΚ. Συγκεκριμένα, ο Βρετανός δημοσιογράφος Μπεν Τζέικομπς υποστηρίζει ότι η Μίντλεσμπρο και η Μπλάκμπερν έχουν ρωτήσει την Ένωση για τον Σκωτσέζο αριστερό μπακ.
Παράλληλα, ο Τζέικομπς προσθέτει πως ο παίκτης αρέσει και στην Ρέιντζερς, η οποία ωστόσο από την πλευρά της δεν έχει ακόμα προσεγγίσει επίσημα την ΑΕΚ για τον Τζέιμς Πένραϊς.
Middlesbrough and Blackburn have made enquiries on AEK Athens defender James Penrice.— Ben Jacobs (@JacobsBen) July 9, 2026
Also appreciated by Rangers, but no approach yet.🏴 pic.twitter.com/rrGNykGrmW