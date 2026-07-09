Κυνικός στην ομολογία του ο 75χρονος για τη φωτιά στο Σισμανόγλειο: «Έβαλα φωτιά στο στρώμα»

Σοκάρει η ομολογία του 75χρονου ασθενή της Α' Παθολογικής Κλινικής του Σισμανογλείου νοσοκομείου για τη φωτιά που έβαλε στο στρώμα του κρεβατιού με αποτέλεσμα να εκκενωθούν τόσο οι θάλαμοι του 1ου ορόφου όσο και υπερκείμενων.

Αρχικά ο ηλικιωμένος ομολόγησε ότι κάπνιζε και έτσι πήρε φωτιά το στρώμα, ωστόσο αργότερα πρόσθεσε πως μετά ενίσχυσε τη φωτιά με γυμνή φλόγα πιθανόν με αναπτήρα, γεγονός που δείχνει ότι είχε πρόθεση να το κάνει.

Ο ηλικιωμένος που αρχικά προσήχθη από το σπίτι του (Φιλαδέλφεια) όπου είχε καταφύγει μετά την πράξη του, συνελήφθη μετά την ομολογία του και πλέον σχηματίζεται σε βάρος του δικογραφία για εμπρησμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 75χρονος που είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο με συμπτώματα οισοφαγίτιδας φέρεται να κάλεσε τη σύζυγό του, λέγοντας ότι έβαλε φωτιά κατά λάθος, της ζήτησε να έρθει να τον παραλάβει και έφυγε από το νοσοκομείο.

Χρειάστηκε να κινητοποιηθεί η αστυνομία και να καταφέρει να εντοπίσει τον ηλικιωμένο στο σπίτι του.

Στην αρχή ο ηλικιωμένος φέρεται να αρνήθηκε ότι είχε κάποια εμπλοκή με το περιστατικό, ωστόσο στη συνέχεια άλλαξε στάση και φέρεται να είπε πως κάπνιζε και έτσι προκλήθηκε η πυρκαγιά που σήμανε συναγερμό στο νοσοκομείο και προκάλεσε μεγάλες καταστροφές.

Πώς ξέσπασε η φωτιά

Η φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (9/7) στον 1ο όροφο του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «Σισμανόγλειο» στην Α' Παθολογική Κλινική σημαίνοντας συναγερμό στις υγειονομικές και πυροσβεστικές Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και δύο ειδικά οχήματα εκ των οποίων ένα βραχιονοφόρο και ένα κλιμακοφόρο.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε εντός δωματίου στον 1ο όροφο της Α' Παθολογικής κλινικής.

Απομακρύνθηκαν προληπτικά τόσο οι ασθενείς του 1ου ορόφου όσο και οι υπερκείμενοι όροφοι.

«Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα είχε γεμίσει ο διάδρομος καπνό»

«Συνέβη γύρω στις 5 η ώρα το ξημέρωμα. Ακούσαμε μια νοσηλεύτρια να είναι σε πανικό και να φωνάζει φωτιά» δήλωσε στην ΕΡΤ νοσηλευόμενη.

«Μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα είχε γεμίσει ο διάδρομος πάρα πολύ καπνό και δεν μπορούσες να δεις τίποτα» ανέφερε, συμπληρώνοντας πως οι ασθενείς άμεσα τα δωμάτιά τους χωρίς να προλάβουν να πάρουν τα προσωπικά τους αντικείμενα.

«Δεν πήραμε ούτε τα πράγματά μας, μόνο τα απολύτως απαραίτητα. Εγώ έφυγα με τον ορό μου ουσιαστικά», είπε.

«Είναι όλοι καλά στην υγεία τους»

Στις δηλώσεις του ο υπουργός Υγείας μεταξύ άλλων ανέφερε: «Στις πέντε παρά το πρωί ένα κρεβάτι ενός θαλάμου έπιασε φωτιά. Η νοσηλευτήρια υπηρεσίας τα κατάλαβε αμέσως, μπήκε στον θάλαμο και είδε το κρεβάτι να φλέγεται. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα».

«Έβγαλαν όλους τους ασθενείς από τους θαλάμους με τάξη, είναι όλοι καλά στην υγεία τους» επεσήμανε ο κ. Γεωργιάδης, συμπληρώνοντας πως «μια κυρία υπέστη ανακοπή αρκετή ώρα μετά». Όπως τόνισε, η πυρκαγιά δεν σχετίζεται με τον θάνατο της γυναίκας.

«Μένει να αποδειχθεί εάν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Είναι ένα πρωτοφανές περιστατικό, κινδύνευσαν σοβαρά ανθρώπινες ζωές» κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

Πηγή: cnn.gr