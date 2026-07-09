Συνεχίζει στους Νικς ο Κλάρκσον για έναν χρόνο (pic)

Ο Τζόρνταν Κλάρκσον θα συνεχίσει την καριέρα του στους Νιου Γιορκ Νικς! Όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια του «ESPN», οι πρωταθλητές συμφώνησαν με τον 34χρονο για μονοετές συμβόλαιο 3,9 εκατομμυρίων δολαρίων.
Την σεζόν που ολοκληρώθηκε σε 72 ματς στην regular season είχε 8,6 πόντους, 1,8 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ σε 17,8 λεπτά και σε 18 αγώνες στα play-offs και 10,8 λεπτά στο παρκέ μέτρησε 4,9 πόντους, 1,7 ριμπάουντ και 0,6 ασίστ.
Free agent Jordan Clarkson has agreed to a one-year, $3.9 million deal to return to the New York Knicks, Klutch Sports CEO Rich Paul and agent Brandon Cavanaugh tell ESPN. pic.twitter.com/VG6OQcpJVx— Shams Charania (@ShamsCharania) July 9, 2026