Συνεχίζει στους Νικς ο Κλάρκσον για έναν χρόνο (pic)

Ο Τζόρνταν Κλάρκσον αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στους Νιου Γιορκ Νικς, καθώς φέρεται να συμφώνησε για μονοετές συμβόλαιο 3,9 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Τζόρνταν Κλάρκσον θα συνεχίσει την καριέρα του στους Νιου Γιορκ Νικς! Όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια του «ESPN», οι πρωταθλητές συμφώνησαν με τον 34χρονο για μονοετές συμβόλαιο 3,9 εκατομμυρίων δολαρίων.

Την σεζόν που ολοκληρώθηκε σε 72 ματς στην regular season είχε 8,6 πόντους, 1,8 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ σε 17,8 λεπτά και σε 18 αγώνες στα play-offs και 10,8 λεπτά στο παρκέ μέτρησε 4,9 πόντους, 1,7 ριμπάουντ και 0,6 ασίστ.