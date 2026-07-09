Βίκος Ιωαννίνων: Δικός του ο Σανόν Μπόγκες

Ο Βίκος Ιωαννίνων ενίσχυσε την περιφερειακή του γραμμή με την απόκτηση του Σάνον Μπόγκες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Οι Vikos Φalcons ανακοινώνουν την απόκτηση του Shannon Bogues, ενός Αμερικανού guard με παραστάσεις από τη NBA G League και τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Ο Shannon Bogues, γεννημένος στις 20 Φεβρουαρίου 1997 στη Βαλτιμόρη του Μέριλαντ, έχει ύψος 1,91 μ. και αγωνίζεται στις θέσεις των guard.

Η πορεία του ξεκίνησε από τα McLennan Community College και Stephen F. Austin University, όπου καθιερώθηκε ως ένας από τους κορυφαίους σκόρερ της περιφέρειάς του και τιμήθηκε δύο φορές με την επιλογή στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα της Southland Conference.

Μετά την αποφοίτησή του ακολούθησε μία αξιοσημείωτη επαγγελματική διαδρομή, αγωνιζόμενος στη Wisconsin Herd και τους Capital City Go-Go της NBA G League, ενώ στη συνέχεια φόρεσε τις φανέλες των GTK Gliwice (Πολωνία), Απόλλωνα Λεμεσού (Κύπρος), SAM Massagno (Ελβετία), Alliance Sport Alsace και Le Mans Sarthe Basket στη Γαλλία.

Τη σεζόν 2024-25 πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή χρονιά με την Alliance Sport Alsace στη γαλλική Pro B, ολοκληρώνοντας τη σεζόν με 17,7 πόντους, 3,1 ριμπάουντ και 3 ασίστ κατά μέσο όρο, επιδόσεις που του χάρισαν τη μεταγραφή στη Le Mans Sarthe Basket, μία από τις ιστορικότερες ομάδες της γαλλικής Betclic Elite.

Την περασμένη σεζόν (2025-26) αγωνίστηκε με τη Le Mans στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Γαλλίας, καταγράφοντας 9,7 πόντους, 1,9 ριμπάουντ, 2,0 ασίστ, 0,6 κλεψίματα και 0,1 τάπες ανά αγώνα, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του να ανταποκρίνεται στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Εκρηκτικός στο ένας εναντίον ενός, με ταχύ πρώτο βήμα, αξιόπιστο περιφερειακό σουτ και δυνατότητα να δημιουργεί τόσο για τον εαυτό του όσο και για τους συμπαίκτες του, ο Shannon Bogues έρχεται να προσθέσει ποιότητα, εμπειρία και προσωπικότητα στην περιφερειακή γραμμή των Vikos Φalcons, αποτελώντας μία σημαντική προσθήκη για τη νέα σεζόν της GBL.

Shannon, καλώς ήρθες στους Vikos Φalcons»