ΟΦΗ: Έδεσε την άμυνα με Σιέλη για τα επόμενα δύο χρόνια

Οι Κρητικοί ανακοίνωσαν την απόκτηση του διεθνούς Κύπριου στόπερ, ο οποίος επιστρέφει στο Ηράκλειο με στόχο να δώσει λύσεις στα μετόπισθεν.

Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε τη δεύτερη μεταγραφική του κίνηση ενόψει της νέας σεζόν, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Χρήστου Σιέλη.

Οι Κρητικοί έφτασαν σε συμφωνία με τον διεθνή Κύπριο κεντρικό αμυντικό, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών και πλέον αποτελεί νέο μέλος της ομάδας του Ηρακλείου.

Ο 26χρονος στόπερ γνωρίζει καλά το ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς τα τελευταία δύο χρόνια αγωνίστηκε με τη φανέλα του Παναιτωλικού, καταγράφοντας συνολικά 60 συμμετοχές και αποτελώντας βασικό κομμάτι της αμυντικής γραμμής των Αγρινιωτών.

Ο διεθνής αμυντικός έχει φορέσει 14 φορές τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Κύπρου, έχοντας παρουσία και στα μικρότερα ηλικιακά κλιμάκια.