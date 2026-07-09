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Τον ήθελε ο Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό, ανακοινώθηκε από την Κρίσταλ Πάλας

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Στην απόκτηση του Όσκαρ Μινγκέθα προχώρησε η Κρίσταλ Πάλας, για τον οποίο είχε ενδιαφερθεί και ο Παναθηναϊκός όσο ήταν ακόμη ο Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο.

Ενίσχυση στην άμυνα για την Κρίσταλ Πάλας, με τους Άγγλους να αποκτούν έναν πρώην μεταγραφικό στόχο του Παναθηναϊκού. 

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Λονδίνου ανακοίνωσε την απόκτηση του Όσκαρ Μινγκέθα, για τον οποίο είχε ενδιαφερθεί το Τριφύλλι επί θητείας Ράφα Μπενίτεθ. 

Από την πλευρά του, ο Ισπανός αμυντικός υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την Κρίσταλ Πάλας και θα είναι η πρώτη φορά που φεύγει από την Ισπανία, καθώς έχει αγωνιστεί μόνο στην Μπαρτσελόνα, στις ακαδημίες των Καταλανών και μέχρι τώρα βρισκόταν στη Θέλτα.

Τον ήθελε ο Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό, ανακοινώθηκε από την Κρίσταλ Πάλας