Τον ήθελε ο Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό, ανακοινώθηκε από την Κρίσταλ Πάλας

Στην απόκτηση του Όσκαρ Μινγκέθα προχώρησε η Κρίσταλ Πάλας, για τον οποίο είχε ενδιαφερθεί και ο Παναθηναϊκός όσο ήταν ακόμη ο Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο.

Ενίσχυση στην άμυνα για την Κρίσταλ Πάλας, με τους Άγγλους να αποκτούν έναν πρώην μεταγραφικό στόχο του Παναθηναϊκού.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Λονδίνου ανακοίνωσε την απόκτηση του Όσκαρ Μινγκέθα, για τον οποίο είχε ενδιαφερθεί το Τριφύλλι επί θητείας Ράφα Μπενίτεθ.

Από την πλευρά του, ο Ισπανός αμυντικός υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την Κρίσταλ Πάλας και θα είναι η πρώτη φορά που φεύγει από την Ισπανία, καθώς έχει αγωνιστεί μόνο στην Μπαρτσελόνα, στις ακαδημίες των Καταλανών και μέχρι τώρα βρισκόταν στη Θέλτα.