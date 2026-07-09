Τον ήθελε ο Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό, ανακοινώθηκε από την Κρίσταλ Πάλας

Ενίσχυση στην άμυνα για την Κρίσταλ Πάλας, με τους Άγγλους να αποκτούν έναν πρώην μεταγραφικό στόχο του Παναθηναϊκού.
Συγκεκριμένα, η ομάδα του Λονδίνου ανακοίνωσε την απόκτηση του Όσκαρ Μινγκέθα, για τον οποίο είχε ενδιαφερθεί το Τριφύλλι επί θητείας Ράφα Μπενίτεθ.
Από την πλευρά του, ο Ισπανός αμυντικός υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την Κρίσταλ Πάλας και θα είναι η πρώτη φορά που φεύγει από την Ισπανία, καθώς έχει αγωνιστεί μόνο στην Μπαρτσελόνα, στις ακαδημίες των Καταλανών και μέχρι τώρα βρισκόταν στη Θέλτα.
Hola, Óscar.— Crystal Palace F.C. (@CPFC) July 9, 2026
We're delighted to confirm the signing of Óscar Mingueza on a four-year deal 🇪🇸