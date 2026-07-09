Ευχάριστα στον ΠΑΟΚ: «Μέσα» Θυμιάνης και Χατσίδης (vids)

Οι επιστροφές συνεχίζονται στον ΠΑΟΚ, με τους Κωνσταντίνο Θυμιάνη και Δημήτρη Χατσίδη να βρίσκονται κανονικά στην απογευματινή προπόνηση του Δικεφάλου.

Αποστολή στην Ολλανδία

Χαμόγελα στο ασπρόμαυρο στρατόπεδο, καθώς δύο παίκτες από την τετράδα που ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα το πρωί, ενσωματώθηκαν με το υπόλοιπο γκρουπ κατά την απογευματινή προπόνηση.

Ο λόγος για τους Δημήτρη Χατσίδη και Κωνσταντίνο Θυμιάνη, οι οποίοι βρίσκονται στο 100% και τίθενται στη διάθεση του Αλέσιο Λίσι στο απογευματινό πρόγραμμα.

Αντίθετα, στο ξενοδοχείο παρέμειναν Σόλα Σορετίρε, Κιρίλ Ντεσπόντοφ μετά το ατομικό πρωινό τους πρόγραμμα, αλλά και ο Σουαλιό Μεϊτέ, που συνεχίζει το πρόγραμμα ενδυνάμωσης.

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