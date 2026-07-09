Ευχάριστα στον ΠΑΟΚ: «Μέσα» Θυμιάνης και Χατσίδης (vids)

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Χαμόγελα στο ασπρόμαυρο στρατόπεδο, καθώς δύο παίκτες από την τετράδα που ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα το πρωί, ενσωματώθηκαν με το υπόλοιπο γκρουπ κατά την απογευματινή προπόνηση.
Ο λόγος για τους Δημήτρη Χατσίδη και Κωνσταντίνο Θυμιάνη, οι οποίοι βρίσκονται στο 100% και τίθενται στη διάθεση του Αλέσιο Λίσι στο απογευματινό πρόγραμμα.
Αντίθετα, στο ξενοδοχείο παρέμειναν Σόλα Σορετίρε, Κιρίλ Ντεσπόντοφ μετά το ατομικό πρωινό τους πρόγραμμα, αλλά και ο Σουαλιό Μεϊτέ, που συνεχίζει το πρόγραμμα ενδυνάμωσης.
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