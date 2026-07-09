Σουηδικά ΜΜΕ: «Ο Τάχα Άλι φεύγει - Κινείται για εξτρέμ η Μάλμε»

Η Μάλμε ήδη ψάχνει τον αντικαταστάτη του Τάχα Άλι, ο οποίος «παίζει» δυνατά για τον ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τα σουηδικά ΜΜΕ.

Όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, η περίπτωση του 28χρονου εξτρέμ είναι αρκετά προχωρημένη για τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι κινήθηκαν για την απόκτηση ενός αριστερού μεσοεπιθετικού, που θα πλαισιώσει τον Τάισον.

Ο Τάχα Άλι, όπως αναφέρουν σε νέο δημοσίευμά τους τα ΜΜΕ της χώρας, βρίσκεται πολύ κοντά στη μεταγραφή του στον Δικέφαλο και μένει να φανεί αν θα αγωνιστεί στο προσεχές παιχνίδι της Μάλμε απέναντι στη Γκέτεμποργκ (12/7).

«Η εξέλιξη αυτή πιθανότατα θα επιταχύνει τις προσπάθειες της Μάλμε για την απόκτηση νέου εξτρέμ. Ήδη εδώ και μερικές εβδομάδες ο σύλλογος αναζητούσε παίκτη για τα άκρα της επίθεσης, δίνοντας προτεραιότητα σε έναν αριστεροπόδαρο δεξιό εξτρέμ» σημειώνουν οι Σουηδοί, που υπογραμμίζουν πως οι τωρινές εναλλακτικές στη θέση είναι λίγες, καθώς πέραν του Όσκαρ Σιόστραντ δεν υπάρχει κάποιος άλλος «καθαρόαιμος» αριστερός εξτρέμ στο ρόστερ της Μάλμε.

Το συμβόλαιο του εξτρέμ με καταγωγή από τη Σομαλία, ολοκληρώνεται τον προσεχή Δεκέμβριο, κάτι που έπαιξε ρόλο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΠΑΟΚ και Μάλμε.

