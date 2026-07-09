GM Εφές: «Ο Λάρκιν μας είπε ότι ήθελε να φύγει - Πληρώθηκε η ρήτρα του από τουρκική ομάδα»

Ο GM της Αναντολού Εφές, Αλπέρ Γιλμάζ, τόνισε πως ο Σέιν Λάρκιν ήθελε να αποχωρήσει και ότι η ρήτρα του πληρώθηκε από τουρκική ομάδα.

Ο Σέιν Λάρκιν αποτελεί παρελθόν από την Αναντολού Εφές και η «Magic Euroleague» είχε μεταδόσει πως θα συνεχίσει την καριέρα του στην Φενερμπαχτσέ.

Ο GM της Εφές, Αλπέρ Γιλμάζ, μίλησε στο «S Sport» και αναφέρθηκε στην περίπτωση του Λάρκιν. Τόνισε πως ο ίδιος ο παίκτης ενημέρωσε την ομάδα πως ήθελε να αποχωρήσει και είπε πως πληρώθηκε το buy-out από τουρκική ομάδα.

Ακόμη, ξεκαθάρισε πως η Εφές δεν θα πληρώσει μέρος του μισθού του θρύλου της.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Θυμάμαι ακόμα τη μέρα που υπογράψαμε τον Σέιν Λάρκιν και πόσο χαρούμενος ήμουν κατά τη διάρκεια εκείνου του τηλεφωνήματος. Πέρα από το ότι είναι ένας σπουδαίος καλαθοσφαιριστής, είναι ένας πολύ ξεχωριστός άνθρωπος για μένα. Είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε για οκτώ χρόνια, τόσο στην εθνική ομάδα όσο και στην Αναντολού Εφές.

Στο τέλος της σεζόν, μέσω του ατζέντη του, μας είπε ότι χρειαζόταν μια αλλαγή και ήθελε να αποχωρήσει από τον σύλλογο. Πιστεύαμε ότι δεν θα ήταν σωστό για καμία από τις δύο πλευρές να αναγκάσει έναν παίκτη να μείνει, αν αυτός δεν το ήθελε πλέον.

Ο Σέιν έκανε τεράστιες θυσίες για αυτόν τον σύλλογο. Έπαιξε παρά τους τραυματισμούς, πέτυχε ιστορικές επιτυχίες και έσπασε ρεκόρ. Ήταν ένας από τους κύριους αρχιτέκτονες των δύο τίτλων μας στην Ευρωλίγκα και θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας ως ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες στην ιστορία του συλλόγου μας.

Το να είσαι κατανόητος και το να είσαι επαγγελματίας είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν μπορούσαμε να δεχτούμε μια αποχώρηση που θα έβλαπτε τον σύλλογο. Ενημερώσαμε τόσο τον Σέιν όσο και τον ατζέντη του ότι θα μπορούσε να φύγει χωρίς αποζημίωση αν μετακόμιζε στο εξωτερικό, αλλά αν εντασσόταν σε άλλο τουρκικό σύλλογο, θα έπρεπε να καταβληθεί buy-out.

Μέσω του ατζέντη του, μας ενημέρωσε ότι ήθελε να ενταχθεί σε ομάδα στην Τουρκία. Δεδομένου ότι ο εν λόγω σύλλογος δεν έχει ανακοινώσει επίσημα ακόμη την υπογραφή του συμβολαίου, δεν θα αναφέρω το όνομά του. Η αποζημίωση καταβλήθηκε και ο Σέιν Λάρκιν έμεινε ελεύθερος.

Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά οι ισχυρισμοί ότι η Αναντολού Εφές θα πληρώσει μέρος του μισθού του Σέιν Λάρκιν είναι εντελώς ψευδείς.

Ο Νικ Ουέιλερ Μπαμπ ήθελε επίσης να αποχωρήσει για οικογενειακούς λόγους και ενεργοποίησε την ρήτρα αποχώρησης στο συμβόλαιο του, καταβάλλοντας το buy-out. Ο Σέιν Λάρκιν ήθελε επίσης να αποδεσμευτεί από το συμβόλαιό του και το έπραξε καταβάλλοντας το απαιτούμενο buy-out. Από την αρχή, δεν υπήρχε ποτέ κανένα σενάριο στο οποίο η Ανατολού Εφές θα κάλυπτε μέρος του μισθού κανενός από τους δύο παίκτες. Στην πραγματικότητα, δεν συζητήσαμε ποτέ καν μια τέτοια πιθανότητα με τον εν λόγω σύλλογο».