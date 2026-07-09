Η ΕΟΚ περιόρισε ξανά τα σχόλια στην δήλωση του Λιόλιου!

Η ΕΕΑ έκρινε δεκτές όλες τις καταγγελίες από τον Ηλία Παπαθεοδώρου και το Μαρούσι, ο Λιόλιος… παραδέχθηκε την ενοχή του και η ΕΟΚ «μπλόκαρε» τα σχόλια των φιλάθλων για ακόμη μία φορά.

Σημαντικές είναι οι εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ καθώς η ΕΕΑ έκρινε δεκτές όλες τις καταγγελίες από τον Ηλία Παπαθεοδώρου και το Μαρούσι. Η απόφαση κρίνει πως ο Ευάγγελος Λιόλιος είναι άμεσα εμπλεκόμενος στον Προμηθέα και καλείται να πληρώσει πρόστιμο 50.000 ευρών.

Φυσικά, τα προβλήματα δεν τελειώνουν εκεί για τον πρόεδρο της ΕΟΚ, καθώς ακόμη ανακαλείται το πιστοποιητικό της ομάδας του και κρίνεται πως ο ίδιος κρυβόταν πίσω από την ΚΑΕ Προμηθέας και επηρέαζε τους αγώνες με τις αποφάσεις του.

Περίπου 20 λεπτά μετά την καταδικαστική απόφαση της ΕΕΑ, ο Λιόλιος απάντησε με ανακοίνωσή του και ουσιαστικά… παραδέχθηκε την ενοχή του, ενώ τόνισε πως θα είναι μέτοχος σε όποια ΚΑΕ θέλει!

Η ΕΟΚ δημοσίευσε αυτή του την απάντηση στο Facebook και ακολούθησε την ίδια τακτική που είχε εφαρμόσει μετά την τεράστια αποτυχία της Εθνικής Ελλάδας. Όπως έγινε μετά την ιστορική ντροπή και τις ήττες από Ρουμανία και Πορτογαλία, έτσι και τώρα τα σχόλια έχουν περιοριστεί, με την ΕΟΚ να μην αφήνει τον Έλληνα φίλαθλο να εκφράσει την γνώμη του για τα όσα συμβαίνουν.

«Ο χρήστης Hellenic BasketBall Federation περιόρισε ποιοι μπορούν να σχολιάζουν αυτή τη δημοσίευση» θα διαβάσει κάποιος που θα θελήσει να πάρει θέση, με την Ομοσπονδία να δείχνει για ακόμη μία φορά πως φοβάται τον φίλαθλο κόσμο, ο οποίος έχει αντιληφθεί τι συμβαίνει στο ελληνικό μπάσκετ.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως οι περισσότερες αντιδράσεις στην ανάρτηση είναι «Χαχα», με τον κόσμο να δείχνει, με τον μόνο τρόπο που του επιτρέπει η ΕΟΚ, την στάση του και την άποψή του.