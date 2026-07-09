Το Μαρούσι στέλνει τον Λιόλιο στην ΕΦΙΠΗΔ και τον εισαγγελέα

Μετά την απόφαση της ΕΕΑ, η ΚΑΕ Μαρούσι συνεχίζει τις κινήσεις, στέλνοντας τον Ευάγγελο Λιόλιο στην ΕΦΙΠΗΔ και στον εισαγγελέα.

Ο Ευάγγελος Λιόλιος είναι και επίσημα παράνομος, αφού η ΕΕΑ έκρινε δεκτές όλες τις καταγγελίες Ηλία Παπαθεοδώρου και Αμαρουσίου. Έτσι, ανακαλεί το πιστοποιητικό συμμετοχής του Προμηθέα και θεωρεί ένοχο τον πρόεδρο της ΕΟΚ.

Ωστόσο, οι κινήσεις δεν σταματάνε εκεί! Η ΚΑΕ Μαρούσι στέλνει τον Λιόλιο στην ΕΦΙΠΗΔ και στον εισαγγελέα.

Σχετικά με την Επιτροπή Φίλαθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, το Μαρούσι θέλει να εξεταστεί αν οι ιδιότητες και οι ενέργειες του Λιόλιου ως πρόεδρος της ΕΟΚ συνάδουν με τις αρχές του φίλαθλου πνεύματος, της ηθικής και της δεοντολογίας του αθλητισμού. Η Επιτροπή θα εξετάσει την καταγγελία και εφόσον το κρίνει, θα καλέσει τα εμπλεκόμενα μέρη και θα αποφασίσει αν υπάρχει παράβαση των κανονισμών ή των αρχών της δεοντολογίας.