Ο Μπενίτεθ άνοιξε την πόρτα για τον πάγκο της Σκωτίας

Η Σκωτία ψάχνει τον διάδοχο του Στιβ Κλαρκ και το όνομα του Ράφα Μπενίτεθ έχει ήδη μπει δυνατά στο κάδρο.

Ο Ράφα Μπενίτεθ άνοιξε την πόρτα για πρώτη φορά σε εθνική ομάδα, με τη Σκωτία να εξετάζει την περίπτωση ενός προπονητή με Champions League στο παλμαρέ του, αλλά με μεγάλο ερωτηματικό το οικονομικό.

Ο Ισπανός τεχνικός, που είναι ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό, δήλωσε δημόσια πως θα ήταν ανοιχτός σε μια νέα πρόκληση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναλάβει για πρώτη φορά στην καριέρα του εθνική ομάδα.

«Θα ήμουν ανοιχτός στο διεθνές ποδόσφαιρο, στις εθνικές ομάδες, γιατί πιστεύω ότι μπορείς να κάνεις διαφορετική δουλειά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 66χρονος προπονητής.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα από το εξωτερικό «ο Μπενίτεθ είδε την πορεία της Σκωτίας στο Μουντιάλ και εκτίμησε πως η ομάδα έφτασε στο ταβάνι της, μετά τον αποκλεισμό της στη φάση των ομίλων με μία νίκη και δύο ήττες».

Το μεγάλο εμπόδιο για τη Σκωτία

Παρά το τεράστιο όνομα, η περίπτωση του Μπενίτεθ μόνο εύκολη δεν είναι για τη σκωτσέζικη ομοσπονδία.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, «ο Ισπανός είχε απολαβές άνω των 3 εκατομμυρίων λιρών ετησίως στον Παναθηναϊκό, ποσό πολύ μακριά από τα δεδομένα της Σκωτίας, όπου ο Στιβ Κλαρκ φέρεται να αμειβόταν περίπου με 500.000 λίρες τον χρόνο.

Έτσι, παρά το ενδιαφέρον και το γεγονός πως ο Μπενίτεθ βλέπει θετικά μια νέα πρόκληση, το οικονομικό κομμάτι ίσως αποδειχθεί ο μεγαλύτερος αντίπαλος στη μάχη για τον πάγκο της Σκωτίας».