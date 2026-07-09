Μεγάλη φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, απειλείται επιχείρηση - Ήχησε το 112

Ήχησε το 112 για την φωτιά που έχει ξεσπάσει σε ξηρά χόρτα, δίπλα σε επιχειρήσεις στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.

Το μήνυμα που εστάλη στους κατοίκους αναφέρει: «Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα».

Σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής, για την κατάσβεση έσπευσαν 23 πυροσβέστες με εννέα οχήματα.

Από αέρος επιχειρεί και ένα ελικόπτερο.

Οι φλόγες, όπως μεταδίδει το thestival.gr, έχουν πλησιάσει επικίνδυνα σε επιχείρηση με λάδια.

Σύμφωνα πάντως με την επίσημη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής αναφορά για κάποιο πρόβλημα εξαιτίας της πυρκαγιάς.

Πηγή: cnn.gr