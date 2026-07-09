Παραμένει στον Παναθηναϊκό ο Γκιουβέτσης

Παίκτης του Παναθηναϊκού θα συνεχίσει να είναι και την επόμενη σεζόν ο Κώστας Γκιουβέτσης.

Το συμβόλαιο του με τον Παναθηναϊκό για άλλον 1 χρόνο ανανέωσε ο Κώστας Γκιουβέτσης, όπως επισημοποίησε η διοίκηση του «τριφυλλιού».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Έτοιμος για τη νέα χρονιά που έρχεται δηλώνει ο Κώστας Γκιουβέτσης που θα φοράει το «πράσινο» σκουφάκι τη νέα σεζόν.

Ο διεθνής περιφερειακός συνεχίζει στον Παναθηναϊκό και την επόμενη σεζόν. Ο Κώστας Γκιουβέτσης ήταν από τους βασικούς πύλωνες στην πορεία του Παναθηναϊκού μέχρι τους τελικούς του Πρωταθλήματος και του Κυπέλλου και την οκτάδα του EuroCup.

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Κώστας Γκιουβέτσης σημείωσε τα εξής: «Έρχεται μία μεγάλη και απαιτητική χρονιά για εμάς και ανυπομονώ να ξεκινήσουμε την δουλειά. Εύχομαι όλοι να είναι υγιείς».