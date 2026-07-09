Η Νιούκαστλ συμφώνησε με τη Φράιμπουργκ για τον Μανζάμπι (pic)

Η Νιούκαστλ συμφώνησε με τη Φράιμπουργκ για τη μεταγραφή του Ελβετού μέσου, αντί ποσού που υπολογίζεται στα 60 εκατ. ευρώ, και πλέον απομένει η συμφωνία με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Η Νιούκαστλ αναδείχθηκε νικήτρια στη... μονομαχία με την Άστον Βίλα για την απόκτηση του Γιόχαν Μανζάμπι. Ο σύλλογος της βόρειας Αγγλίας συμφώνησε με τη Φράιμπουργκ για τη μεταγραφή του Ελβετού μέσου, αντί ποσού που υπολογίζεται στα 60 εκατ. ευρώ, και πλέον απομένει η συμφωνία με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Ο 21χρονος ποδοσφαιριστής, με καταγωγή από την Ανγκόλα και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, αποτελεί μία από τις αποκαλύψεις της εθνικής Ελβετίας στο εν εξελίξει Παγκόσμιο Κύπελλο, αν και απουσίασε λόγω τραυματισμού από την αναμέτρηση με την Κολομβία, για τη φάση των «16». Σημείωσε δύο γκολ στο 4-1 επί της Βοσνίας (όπου χρησιμοποιήθηκε ως αλλαγή), είχε γκολ και ασίστ και αναδείχθηκε MVP του αγώνα με τον Καναδά, για να καταγράψει άλλη μία ασίστ στο 2-0 επί της Αλγερίας, για τη φάση των «32».

Έχοντας ξεκινήσει από τις ακαδημίες της Σερβέτ, ο Μανζάμπι εντάχθηκε στη Φράιμπουργκ σε ηλικία 18 ετών και ένα χρόνο αργότερα προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα. Έχει καταγράψει 58 συμμετοχές και 9 γκολ με τη γερμανική ομάδα, με την οποία έφτασε την περασμένη σεζόν ως τον τελικό του Europa League.