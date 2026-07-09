Παναθηναϊκός: Δουλειά στις στατικές φάσεις - Έτοιμος για Γκρασχόπερ ο Ντε Φράι

Με τακτική και εξάσκηση στις στατικές φάσεις συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού στο Κορωπί. Ανεβαίνει ο Ντε Φράι, που αναμένεται να παίξει κόντρα στην Γκρασχόπερ.

Για δεύτερη διαδοχική προπόνηση, ο Στέφαν ντε Φράι συμμετείχε στο μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος, δείχνοντας πως βρίσκεται όλο και πιο κοντά στην αγωνιστική του επανένταξη. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο Ολλανδός στόπερ αναμένεται να πάρει τα πρώτα του αγωνιστικά λεπτά στο φιλικό του Σαββάτου απέναντι στη Γκρασχόπερ, στη Λεωφόρο, πραγματοποιώντας την πρώτη του ανεπίσημη εμφάνιση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Το πρόγραμμα άρχισε με το καθιερωμένο ζέσταμα και στη συνέχεια οι ποδοσφαιριστές δούλεψαν σε ασκήσεις που είχαν ως στόχο τη σωστή κυκλοφορία της μπάλας, την αποτελεσματική κίνηση χωρίς κατοχή και τη διατήρηση της μπάλας ακόμη και υπό ασφυκτική πίεση από τον αντίπαλο.

Το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης επικεντρώθηκε στην τακτική. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ έβαλε τους παίκτες να δουλέψουν πάνω σε διαφορετικά αγωνιστικά σενάρια, δίνοντας διαρκώς οδηγίες για τις αποστάσεις ανάμεσα στις γραμμές, τη σωστή θέση στο γήπεδο και τις κινήσεις με και χωρίς την μπάλα. Παράλληλα, απαιτούσε υψηλό ρυθμό και άμεσες αποφάσεις, διακόπτοντας συχνά τις ασκήσεις ώστε να διορθώσει επιμέρους λεπτομέρειες και να εξηγήσει όσα ζητούσε.

Η προπόνηση έκλεισε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις, τόσο στο επιθετικό όσο και στο αμυντικό κομμάτι. Το τεχνικό επιτελείο έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις σωστές τοποθετήσεις, στις συντονισμένες κινήσεις των ποδοσφαιριστών και στον τρόπο αντιμετώπισης των στημένων, με στόχο την αποτελεσματική απομάκρυνση της μπάλας από την περιοχή όταν η ομάδα αμύνεται.

Η ενημέρωση της «πράσινης» ΠΑΕ:

«Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της νέας σεζόν.

Το πρόγραμμα είχε προθέρμανση, rondo, τακτική και ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Παράλληλα, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ο Στέφαν ντε Φράι συμμετείχε στο μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος.

Η επόμενη προπόνηση είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή το πρωί».