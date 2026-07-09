Η Ντόρτμουντ είπε «όχι» στην Μπαρτσελόνα σε πρόταση 20 εκατομμυρίων για τον Αντεγέμι

Η πρώτη κίνηση της Μπαρτσελόνα για την απόκτηση του Καρίμ Αντεγέμι έπεσε στο κενό, αφού η Ντόρτμουντ απέρριψε την πρόταση των Καταλανών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του The Athletic, οι πρωταθλητές Ισπανίας κατέθεσαν πρόταση ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, όμως αυτή απορρίφθηκε άμεσα, καθώς η διοίκηση της Ντόρτμουντ θεωρεί πως το ποσό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία του ποδοσφαιριστή.

Ο 24χρονος διεθνής δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027, ωστόσο όλα δείχνουν ότι το φετινό καλοκαίρι θα αποτελέσει σημείο καμπής για το μέλλον του.

Παρότι η Μπαρτσελόνα έχει εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον, πληροφορίες από το εξωτερικό αναφέρουν ότι ο ίδιος εξακολουθεί να βλέπει με θετικό μάτι μια μεταγραφή στην Premier League, με την Άστον Βίλα να παραμένει στο παιχνίδι της απόκτησής του.

Από την άφιξή του στη Ντόρτμουντ το 2022 από τη Σάλτσμπουργκ, ο Γερμανός επιθετικός έχει καταγράψει 36 γκολ και 25 ασίστ σε 146 εμφανίσεις.