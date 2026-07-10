Το απίστευτο ρεκόρ που πέτυχαν Μέσι και Μπαπέ

Οι δύο σούπερ σταρ δεν πηγαίνουν χέρι-χέρι μόνο στα γκολ που έχουν σημειώσει στο φετινό Mundial αλλά και στα ρεκόρ που καταγράφουν.

Με διαφορά λίγων 24ωρων, ο Μέσι και ο Μπαπέ κατέγραψαν στις προκρίσεις της Αργεντινής και της Γαλλίας αντίστοιχα ένα ιδιαίτερο ρεκόρ, έχοντας γκολ, ασίστ και χαμένο πέναλτι στο ίδιο ματς!

Πρώτος κατέγραψε αυτή την ιδιαίτερη επίδοση ο Λιονέλ Μέσι στην επική ανατροπή της Αργεντινής απέναντι στην Αίγυπτο, για να ακολουθήσει ο Γάλλος στράικερ, στη νίκη των «τρικολόρ» επί του Μαρόκου.

Tα τελευταία 60 χρόνια μόνο τέσσερις ποδοσφαιριστές έχουν καταφέρει να έχουν γκολ, ασίστ και χαμένο πέναλτι, όμως Μέσι και Μπαπέ έγιναν οι πρώτοι παίκτες που το καταφέρνουν στην ίδια διοργάνωση και με διαφορά λίγων 24ωρων.

2 - There's only been four occasions in the last 60 years a player has scored, assisted and missed a penalty in a World Cup match - two have been in the last three days...



🇦🇷 Lionel Messi vs Egypt

🇫🇷 Kylian Mbappé vs Morocco



Amends. pic.twitter.com/XoQnrcizNa — OptaJoe (@OptaJoe) July 9, 2026

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